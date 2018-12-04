Модрич прервал гегемонию. Но Месси и Роналду еще никуда не ушли

Источник: AFP 2018

Вчера вечером состоялась церемония вручения главной индивидуальной награды в футболе. Как и все остальные награды той же степени авторитетности, «Золотой мяч» забрал хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич. Всякой интриги зрители были лишены за несколько часов до церемонии, когда в СМИ разошлась информация о том, сколько баллов в голосовании получил каждый из номинантов.

«Золотой мяч» 2018 года навсегда войдет в историю футбола не только как победа Модрича, но и как поражение двух других футболистов, которых мы привыкли называть лучшими вот уже более десяти лет.

Конец эпохи

На протяжении всей церемонии невозможно было избавиться от ощущения, что вручают какую-то другую футбольную награду, утешительную. Ну не могут вручать главную, когда в зале нет ни Месси, ни Роналду. На протяжении последних 11 лет они соревновались только друг с другом, на их ежегодных дуэлях успело вырасти целое поколение. Удивительным образом их синхронный сход с Олимпа совпал с разлукой на футбольном поле — Роналду уехал в Италию, лишив всех нас возможности наблюдать двух лучших футболистов десятилетия на одном газоне.

Вполне вероятно, что Месси и Роналду вновь разыграют «Золотой мяч» уже в следующем году. Для обоих год проведения чемпионата мира — самый сложный в плане перспектив на главную индивидуальную награду в футболе, ведь сборные Аргентины и Португалии в иерархии национальных команд стоят ниже «Барселоны» и «Реала» в иерархии клубной. В 2010 году Месси обогнал испанских одноклубников Хави и Иньесту только потому, что они были слишком командными игроками, по сути отобравшими голоса друг у друга. Триумфатор 2014 года Мануэль Нойер уступил из-за специфичности игрового амплуа — великие вратари прошлого, выигрывавшие «Золотой мяч», казались фигурами слишком легендарными, чтобы немец встал с ними в один ряд.

А в 2019-м главным соревнованием вновь будет Лига чемпионов, где у «Барселоны» и «Ювентуса» вполне рабочие шансы на победу. Конечно, есть «Ливерпуль» Мохамеда Салаха, проводящий пока бесподобный сезон. Есть два суперфорварда в «ПСЖ», один из которых получал вчера награду лучшему молодому игроку сезона, а второй в то же самое время стримил Call of Duty с друзьями. Но в клубных условиях у игроков сборной Франции и Бразилии нет той форы, которую дает короткий и очень значимый турнир. Когда дело касается стабильности, равных Месси и Роналду по-прежнему нет.

Именно в стабильности историческая уникальность аргентинца и португальца. Были игроки не менее яркие, как Роналдиньо, были игроки, проводившие столь же космические сезоны, как Снейдер или Суарес, но всех этих простых смертных хватало на одиночные вспышки. Месси и Роналду держат планку на уровне орбитальных станций на протяжении всей своей карьеры. Футбольный мир успел устать от их доминирования раньше, чем у них закончились силы доминировать. Журналисты запросто могли переизбрать прежних героев на новый срок — статистика обоих позволяла это сделать, но всем уж слишком хотелось новых.

Компромиссный выбор

Итак, Бэтмен постарел, Супермен улетел на родную планету, кто теперь будет защищать Готэм и его окрестности? Удивительно, что об окончании гегемонии объявил именно Лука Модрич, 33-летний скромный парень из бывшей Югославии. Не наследный принц Неймар, которому «Золотые мячи» пророчили со времен его игры за «Сантос», и даже не молодая шпана Килиан Мбаппе, обещавший на групповом этапе чемпионата мира стереть всех с лица земли. Как было бы логично и правильно, если бы начало новой эпохи провозгласил резвый, еще заигрывающийся и кайфующий на поле тинейджер.

Поскольку в голосовании за лучшего игрока планеты никогда не было и не будет четких критериев, выбор мог оказаться любым. После церемонии чемпион мира 1998 года Франк Лебеф раскритиковал журналистов, поскольку награда не досталась Рафаэлю Варану на том основании, что он единственный выиграл чемпионат мира и Лигу чемпионов. Антуану Гризманну, тоже французу, выигравшему чемпионат мира и Лигу Европы, задали вопрос, чего же ему не хватает для завоевания награды. Форвард «Атлетико» не нашелся что ответить, хотя ответ очевиден — яркости. Он здорово играл в плей-офф обоих соревнований, но не слишком выделялся на фоне партнеров по сборной.

Модрич на чемпионате мира оказался в уникальной ситуации. Сборная Хорватии оказалась достаточно сильна для того, чтобы победить в соревновании, но недостаточно богата исполнителями, чтобы отвлечь внимание от полузащитника «Реала». Сколько бы в свое время ни тянул команду Уэльса Гарет Бэйл, он не мог рассчитывать ни на что серьезное. Еще один мастодонт современного футбола Златан Ибрагимович в сборной Швеции и вовсе выглядел инородным элементом, вроде мотора «Формулы-1» в «Ладе Калине».