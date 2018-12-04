Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Анже
Футбол. Зарубежный
22:45
Борнмут
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
22:45
Брайтон & Хоув
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Уотфорд
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
13«Виктория» оставила ЦСКА без плей-офф ЛЧ
33Глушаков забил, «Спартак» победил
12:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Четыре игрока «Ювентуса» — в символической сборной Серии А сезона-2017/18

Стали известны имена футболистов, вошедших в символическую сборную итальянской Серии А по итогам прошедшего сезона, сообщает Football Italia.

Наверх
Источник: AP 2018

В команде нашлось место четырём представителям туринского «Ювентуса», завоевавшего чемпионский титул в прошлом сезоне. При этом в сборной оказался лишь один игрок «Наполи», который финишировал вторым, имея солидный отрыв от третьего места.

Сборная Серии А: Алисон Бекер («Рома»), Жоау Канселу («Интер»), Калиду Кулибали («Наполи»), Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро, Миралем Пьянич (все — «Ювентус»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Раджа Найнгголан («Рома»), Пауло Дибала («Ювентус»), Мауро Икарди («Интер»), Чиро Иммобиле («Лацио»).

Ранее было объявлено, что обладателем премии «Тренер года» Серии А стал наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Появилось видео с места гибели игрока "Локомотива"!
Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Черчесов: У Кокорина и Мамаева было время, чтобы сделать выводы
Россия денег не дает: кто платит тренеру Медведевой
Дацюк и Гусев вызваны в сборную России на Кубок Первого канала
«Почему женщины должны терпеть это?». Ад из-за «Золотого мяча»
Российский форвард признан первой звездой дня в НХЛ
СМИ: УЕФА может исключить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Аршавин подтвердил завершение карьеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь