Четыре игрока «Ювентуса» — в символической сборной Серии А сезона-2017/18

В команде нашлось место четырём представителям туринского «Ювентуса», завоевавшего чемпионский титул в прошлом сезоне. При этом в сборной оказался лишь один игрок «Наполи», который финишировал вторым, имея солидный отрыв от третьего места.



Сборная Серии А: Алисон Бекер («Рома»), Жоау Канселу («Интер»), Калиду Кулибали («Наполи»), Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро, Миралем Пьянич (все — «Ювентус»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Раджа Найнгголан («Рома»), Пауло Дибала («Ювентус»), Мауро Икарди («Интер»), Чиро Иммобиле («Лацио»).



Ранее было объявлено, что обладателем премии «Тренер года» Серии А стал наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.