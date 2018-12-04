Четыре игрока «Ювентуса» — в символической сборной Серии А сезона-2017/18
Стали известны имена футболистов, вошедших в символическую сборную итальянской Серии А по итогам прошедшего сезона, сообщает Football Italia.
Стали известны имена футболистов, вошедших в символическую сборную итальянской Серии А по итогам прошедшего сезона, сообщает Football Italia.
В команде нашлось место четырём представителям туринского «Ювентуса», завоевавшего чемпионский титул в прошлом сезоне. При этом в сборной оказался лишь один игрок «Наполи», который финишировал вторым, имея солидный отрыв от третьего места.
Сборная Серии А: Алисон Бекер («Рома»), Жоау Канселу («Интер»), Калиду Кулибали («Наполи»), Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро, Миралем Пьянич (все — «Ювентус»), Сергей
Ранее было объявлено, что обладателем премии «Тренер года» Серии А стал наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.