Икарди признан лучшим футболистом чемпионата Италии в сезоне-2017/18

Как сообщает Football Italia, победителем голосования стал нападающий и капитан миланского «Интера» Мауро Икарди. В завершившейся кампании аргентинский футболист стал одним из двух лучших бомбардиров чемпионата Италии, записав на свой счёт 29 голов в 34 матчах. Аналогичного показателя добился и форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле.



Минувшим летом сообщалось об интересе к Икарди со стороны мадридского «Реала», однако трансфер так и не состоялся. В нынешнем сезоне 25-летний форвард отметился 8 мячами в 11 встречах первенства.



Ранее было объявлено, что обладателем премии «Тренер года» Серии А стал наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, под руководством которого бьянконери в прошлом сезоне завоевали титул чемпиона Италии, а также Кубок страны.