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12:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Икарди признан лучшим футболистом чемпионата Италии в сезоне-2017/18

Стало известно имя футболиста, признанного лучшим в прошедшем сезоне Серии А по итогам голосования, которое проводилось Ассоциацией итальянский игроков.

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Источник: Reuters

Как сообщает Football Italia, победителем голосования стал нападающий и капитан миланского «Интера» Мауро Икарди. В завершившейся кампании аргентинский футболист стал одним из двух лучших бомбардиров чемпионата Италии, записав на свой счёт 29 голов в 34 матчах. Аналогичного показателя добился и форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле.

Минувшим летом сообщалось об интересе к Икарди со стороны мадридского «Реала», однако трансфер так и не состоялся. В нынешнем сезоне 25-летний форвард отметился 8 мячами в 11 встречах первенства.

Ранее было объявлено, что обладателем премии «Тренер года» Серии А стал наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, под руководством которого бьянконери в прошлом сезоне завоевали титул чемпиона Италии, а также Кубок страны.

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