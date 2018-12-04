«Почему женщины должны терпеть это дерьмо?!» Ад из-за «Золотого мяча» Ады

Источник: Sport24

Вчера «Золотой мяч» получил не только Лука Модрич. Но и нападающая «Лиона» Ада Херберг. Она стала первой девушкой, которая удостоилась этой награды.

Казалось бы, все замечательно. Но нет — на позитивной церемонии неожиданно случился скандал. На ровном месте. Ведущий шоу, французский диджей Мартин Сольвейг как мог пытался зажечь рутинный ивэнт. В частности, предложил Килиану Мбаппе, лучшему молодому игроку года, станцевать тверк. Форвард «ПСЖ» был не против.

Такое же предложение Сольвейг выдвинул и Аде. Но девушка, с суровым лицом, отказалась. А люди со всего мира обрушились с критикой на диджея. Мол, предлагать девушке танцевать — это самый настоящий сексизм.

Сольвейгу пришлось извиняться. Притом дважды. Он записал видеообращение, где раскаялся.

«Немного удивлен тому, что читаю в интернете, ведь я не хотел никого обидеть. Это была шутка, возможно, плохая, и я хочу извиниться за это. Не знал, что это могут посчитать преступлением. Люди, которые следили за мной в течение 20 лет, знают, как я уважительно отношусь к женщинам», — сказал Сольвейг в видеообращении в твиттере.

И это еще не все. Примирительную фотографию с Адой диджей тоже выложил. Мол, мы все обсудили, проблем теперь нет.

Только вот шумиху уже не остановить. Особенно после слов Энди Маррея. Звезда тенниса и здесь не мог остаться в стороне. Ладно обычные болельщики в твиттере — даже Маррей жестко прошелся по поступку Сольвейга. Он вообще не сомневается, что это самый настоящий сексизм.

«Еще один пример нелепого сексизма, который все еще существует в спорте. Почему женщины должны терпеть это дерьмо?! Какие вопросы они задали Мбаппе и Модричу? Думаю, что-то на тему футбола.

И все, кто думает, что люди слишком остро реагируют и это была просто шутка, это не так. Я всю жизнь занимаюсь спортом, и уровень сексизма в нем нереальный!.