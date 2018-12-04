В РПЛ — физрук, в Европе — топ. Грасия идет по пути Эмери
Сегодня его «Уотфорд» попробует остановить «Сити» Гвардиолы.
Сегодня его «Уотфорд» попробует остановить «Сити» Гвардиолы.
«Рубин» перекупил Хавьера Грасию у «Малаги» за 1,5 миллиона евро. Под приезд испанца в Казани выделили большой трансферный бюджет, «Рубин» провел самую дорогую трансферную кампанию в истории, подписав новичков на 39,5 миллиона евро. Лестьенн, Жонатас, Рочина, Сонг… С этими футболистами в России нужно бороться за еврокубки. При условии, что тренер смог бы мотивировать сытых легионеров рубиться за Татарстан.
«Рубин» был отвратителен при Грасии. Его команда действовала инертно и скучно, а Грасия производил впечатление самого безразличного тренера лиги. Из раздевалки долетали слухи о двух лагерях между легионерами и россиянами, клуб болтался внизу таблицы. По ходу сезона «Рубин» немного исправил ситуацию и в итоге расположился на одно место выше, чем за сезон до огромных инвестиций. Стал девятым.
Когда тренера подписывают на 4 (!) года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год ждешь немного большего. Грасия уехал, благородно отказавшись от неустойки (как утверждает
Через полгода Грасия объявился в «Уотфорде». В смысле? Это же крепкий клуб АПЛ. Что он там забыл? Логичные вопросы, которые выводят на заключение: заработать в России можно, потерять — нет. Как бы плохо твой клуб не играл, никаких репутационных потерь ты не понесешь.
Мы смотрим в таблицу коэффициентов и видим там РПЛ на шестом месте. В Европе почти не смотрят в таблицу коэффициентов, но если вдруг делают это, то видят пропасть в уровне развития между топ-5 и остальными. С оговорками, что в Бельгии и Голландии много талантливых игроков, а в России — хорошо платят.
Работодатель клуба или сборной, просматривая биографию тренера, видит там клуб РПЛ и понимает, зачем тренер туда поехал. Выступление в нашей лиге его не интересует. Это не более чем строчка в Википедии. Роберто Манчини провалился в «Зените», но получил приглашение в сборную Италии, Унаи Эмери вышвырнули из «Спартака», но с радостью приняли в «Севилье».
Холод, лимит, игроки с завышенными зарплатами, менталитет, странный менеджмент, языковой барьер и другие факторы делают лигу очень специфичной, поэтому в Европе игнорируют выступление тренера в России. Грасия — еще одно подтверждение, что этот подход верен.
Он принял «Уотфорд» 21 января в тяжелом состоянии после неудачного Boxing day. За 11 игр при Марку Силве «Уотфорд» одержал только одну победу в 11 матчах, а через две недели после прихода Грасии разгромил «Челси» (4:1). В итоге «Уотфорд» без проблем сохранил место в АПЛ, закончив сезон в 8 очках от зоны вылета.
Старт нового сезона удался великолепно. «Уотфорд» во второй раз в истории одержал четыре победы на старте чемпионата («Брайтон», «Бернли», «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм»). Грасию признали лучшим тренером АПЛ в августе.
В январе испанец подписал контракт лишь на 1,5 года. Логично, что после такого взлета начались переговоры о продлении. Они продолжались долго и завершились на прошлой неделе. Испанец подписал контракт на 4,5 года (до 2023-го). Такую пролонгацию дают только тем тренерам, которых считают потенциально востребованными у конкурентов и даже топов. Пожалуй, это даже более убедительное признание в Англии, чем приз лучшему тренеру месяца АПЛ.
Хавьер был спокоен во время взлета, говорил, что надо наслаждаться моментом, но понимать, что «Уотфорд» все равно окажется на своем месте. Сейчас так и получилось, «Уотфорд» — десятый, но продолжает показывать симпатичный футбол.