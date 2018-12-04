В РПЛ — физрук, в Европе — топ. Грасия идет по пути Эмери

Источник: Матч ТВ

«Рубин» перекупил Хавьера Грасию у «Малаги» за 1,5 миллиона евро. Под приезд испанца в Казани выделили большой трансферный бюджет, «Рубин» провел самую дорогую трансферную кампанию в истории, подписав новичков на 39,5 миллиона евро. Лестьенн, Жонатас, Рочина, Сонг… С этими футболистами в России нужно бороться за еврокубки. При условии, что тренер смог бы мотивировать сытых легионеров рубиться за Татарстан.

«Рубин» был отвратителен при Грасии. Его команда действовала инертно и скучно, а Грасия производил впечатление самого безразличного тренера лиги. Из раздевалки долетали слухи о двух лагерях между легионерами и россиянами, клуб болтался внизу таблицы. По ходу сезона «Рубин» немного исправил ситуацию и в итоге расположился на одно место выше, чем за сезон до огромных инвестиций. Стал девятым.

Статистика Грасии в РПЛ: 10 побед — 8 ничьих — 12 поражений

Когда тренера подписывают на 4 (!) года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год ждешь немного большего. Грасия уехал, благородно отказавшись от неустойки (как утверждает экс-президент «Рубина» Ильсур Метшин). Казалось, одним физруком в лиге стало меньше.

— Грасию я никогда не уважал как тренера. Особенно после всего того, что он со мной сделал. Такой я человек: когда вижу, что меня обманывают, не могу иначе. Грасия — вообще не футбольный тренер, а какой-то другой. У меня в «Рубине» при нем было все, кроме футбола. Он просто клоун, — мнение Соломона Кверквелии в интервью нашему сайту.

Через полгода Грасия объявился в «Уотфорде». В смысле? Это же крепкий клуб АПЛ. Что он там забыл? Логичные вопросы, которые выводят на заключение: заработать в России можно, потерять — нет. Как бы плохо твой клуб не играл, никаких репутационных потерь ты не понесешь.

Мы смотрим в таблицу коэффициентов и видим там РПЛ на шестом месте. В Европе почти не смотрят в таблицу коэффициентов, но если вдруг делают это, то видят пропасть в уровне развития между топ-5 и остальными. С оговорками, что в Бельгии и Голландии много талантливых игроков, а в России — хорошо платят.

— Нужно немного опуститься на землю. Между чемпионатом России и чемпионатом Австрии нет большой пропасти. Не могу сказать, что там кто-то сильнее или слабее нашего чемпионата, — говорил Олег Кононов после поражения от «Рапида».

Работодатель клуба или сборной, просматривая биографию тренера, видит там клуб РПЛ и понимает, зачем тренер туда поехал. Выступление в нашей лиге его не интересует. Это не более чем строчка в Википедии. Роберто Манчини провалился в «Зените», но получил приглашение в сборную Италии, Унаи Эмери вышвырнули из «Спартака», но с радостью приняли в «Севилье».

Холод, лимит, игроки с завышенными зарплатами, менталитет, странный менеджмент, языковой барьер и другие факторы делают лигу очень специфичной, поэтому в Европе игнорируют выступление тренера в России. Грасия — еще одно подтверждение, что этот подход верен.

Он принял «Уотфорд» 21 января в тяжелом состоянии после неудачного Boxing day. За 11 игр при Марку Силве «Уотфорд» одержал только одну победу в 11 матчах, а через две недели после прихода Грасии разгромил «Челси» (4:1). В итоге «Уотфорд» без проблем сохранил место в АПЛ, закончив сезон в 8 очках от зоны вылета.

Старт нового сезона удался великолепно. «Уотфорд» во второй раз в истории одержал четыре победы на старте чемпионата («Брайтон», «Бернли», «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм»). Грасию признали лучшим тренером АПЛ в августе.

В январе испанец подписал контракт лишь на 1,5 года. Логично, что после такого взлета начались переговоры о продлении. Они продолжались долго и завершились на прошлой неделе. Испанец подписал контракт на 4,5 года (до 2023-го). Такую пролонгацию дают только тем тренерам, которых считают потенциально востребованными у конкурентов и даже топов. Пожалуй, это даже более убедительное признание в Англии, чем приз лучшему тренеру месяца АПЛ.