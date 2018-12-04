«Модрич отомстил за Тотти и Мальдини». Как отреагировали на победу хорвата во Франции
«СЭ» изучил реакцию французских журналистов на завоевание хорватом «Золотого мяча».
«СЭ» изучил реакцию французских журналистов на завоевание хорватом «Золотого мяча».
В понедельник полузащитник «Реала» Лука Модрич прервал десятилетнюю эру двоевластия Криштиану Роналду и Лионеля Месси, став первым «простым смертным», выигравшим «Золотой мяч». Престижная награда вручается France Football, далеко не все журналисты из этой страны спокойно восприняли новость о поражении соотечественников, составлявших конкуренцию хорватскому хавбеку.
До шквальной критики дело не доходит, но многие издания задаются вопросом, как футболист, проигравший Франции в финале чемпионата мира, стал обладателем приза, который вручается журналом с гордым названием France Football.
В этом году это не французский «Золотой мяч». Несмотря на победу сборной в финале чемпионата мира, несмотря на потрясающее выступление многих лидеров «трехцветных» в своих клубах, только Антуан Гризманн вошел в тройку. Впервые с 2016 года. Мы далеки от полностью французского подиума, который прогнозировал Роллан Курбис (бывший главный тренер «Алании». — Прим. «СЭ») — Варан, Гризманн, Мбаппе.
И, конечно, после эпохи Месси и Роналду, хотелось видеть более командного игрока, как это было с Хави и Иньестой в 2010-м.
Франция, страна, наиболее представленная в этом голосовании, столкнулась с синдромом рассеивания голосов. В тридцатку претендентов входили семь французов, шесть из которых чемпионы мира, а седьмой, Карим Бензема, выиграл три Лиги чемпионов подряд.
Все это благодаря общим усилиям, которые позволили Франции взойти на вершину прошлым летом. Та же коллективная сила и разбросала голоса между номинантами.
Под броским заголовком, которым портал пытался привлечь читателей, скрывались дежурные слова Гризманна, произнесенные на церемонии: «Большая честь — быть на подиуме, быть чемпионом мира. Я благодарен партнерам по команде, я обязан был попасть сюда! Рассчитываю на партнеров по клубу и сборной и хочу занять место Луки Модрича в следующем году».
В последних сообщениях
Впрочем, в статье о Модриче звучала более трезвая оценка произошедшего: «О нем никогда не говорили. О его таланте, о его вкладе в игру, но 3 декабря он обошел Криштиану Роналду. Кто бы в начале года поставил на то, что он прервет
Модрич стоит на защите другого взгляда на футбол, которому отвечает его игра. Она соответствует определенной философии.
«Даже если сегодня кажется, что в расчет идет только статистика, что только число голов важно, а остальное не имеет значения, тот, кто работает на общее благо, думает о других и успехе команды, действительно важен!»
Французская версия Goal.com не стала ограничиваться одним текстом о хорвате, прервавшем эру Роналду/Месси. Журналист издания Хусейн Хорзин призвал читателей любить Модрича, пока тот еще играет в футбол:
«Модрич не соответствует образу, созданному обществом потребления. Он не является воплощением силы современного футбола. Он — олицетворение Тотти, Рауля и Мальдини. Теневой герой футбола оказался на виду. Великие карьеры героев прошлого подсветились благодаря нему. Модрич отомстил за них.
В эпоху игроков, которые позируют со своими карточками от EA Sports, его можно сравнить с The Legend of Zelda, с героем, который спасает мир, не говоря ни слова. Модрич — современный Прометей, Франкенштейн наоборот".
Еще один броский заголовок, от которого можно ждать едких высказываний в адрес героя дня, не оправдывает ожиданий. И пусть короткий текст начинается с указания его скудных антропометрических данных (172 см, 66 кг), они из минуса превращаются в плюс.
Помимо этого, в материале отмечается трудолюбие хорватского хавбека и то, что в разные периоды карьеры за ним охотились то «Сошо», то «ПСЖ». Но он выбрал путь до «Реала» транзитом через «Тоттенхэм». И как в очередной раз доказал уходящий год, не ошибся!