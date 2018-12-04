«Модрич отомстил за Тотти и Мальдини». Как отреагировали на победу хорвата во Франции

Источник: Спорт-Экспресс

В понедельник полузащитник «Реала» Лука Модрич прервал десятилетнюю эру двоевластия Криштиану Роналду и Лионеля Месси, став первым «простым смертным», выигравшим «Золотой мяч». Престижная награда вручается France Football, далеко не все журналисты из этой страны спокойно восприняли новость о поражении соотечественников, составлявших конкуренцию хорватскому хавбеку.

До шквальной критики дело не доходит, но многие издания задаются вопросом, как футболист, проигравший Франции в финале чемпионата мира, стал обладателем приза, который вручается журналом с гордым названием France Football.

RMC: «Это больше не французский «Золотой мяч»

В этом году это не французский «Золотой мяч». Несмотря на победу сборной в финале чемпионата мира, несмотря на потрясающее выступление многих лидеров «трехцветных» в своих клубах, только Антуан Гризманн вошел в тройку. Впервые с 2016 года. Мы далеки от полностью французского подиума, который прогнозировал Роллан Курбис (бывший главный тренер «Алании». — Прим. «СЭ») — Варан, Гризманн, Мбаппе.

И, конечно, после эпохи Месси и Роналду, хотелось видеть более командного игрока, как это было с Хави и Иньестой в 2010-м.

Goal.com (Франция): «У Франции было слишком много кандидатов»

Франция, страна, наиболее представленная в этом голосовании, столкнулась с синдромом рассеивания голосов. В тридцатку претендентов входили семь французов, шесть из которых чемпионы мира, а седьмой, Карим Бензема, выиграл три Лиги чемпионов подряд.

Все это благодаря общим усилиям, которые позволили Франции взойти на вершину прошлым летом. Та же коллективная сила и разбросала голоса между номинантами.

FootMercato: «Гризман сделал заявку на 2019-й»

Под броским заголовком, которым портал пытался привлечь читателей, скрывались дежурные слова Гризманна, произнесенные на церемонии: «Большая честь — быть на подиуме, быть чемпионом мира. Я благодарен партнерам по команде, я обязан был попасть сюда! Рассчитываю на партнеров по клубу и сборной и хочу занять место Луки Модрича в следующем году».

Le Monde: «Времена изменились»

В последних сообщениях live-трансляции издания зависть к Модричу была непрекрытой. Настолько, что полузащитнику «Реала» припомнили историю с дачей ложных показаний по делу бывшего президента загребского футбольного клуба «Динамо» Здравко Мамича: «Конечно, никакой связи между снятием обвинений и его победой нет. Процветания Модричу, хорватскому правосудию, “Золотому мячу” и тому “гению”, который слил все результаты за несколько часов до их объявления!».

Впрочем, в статье о Модриче звучала более трезвая оценка произошедшего: «О нем никогда не говорили. О его таланте, о его вкладе в игру, но 3 декабря он обошел Криштиану Роналду. Кто бы в начале года поставил на то, что он прервет португальско-аргентинскую эру? Они оба были одержимы идеей, что лучший игрок — это лучший бомбардир, но времена изменились!

Модрич стоит на защите другого взгляда на футбол, которому отвечает его игра. Она соответствует определенной философии.

«Даже если сегодня кажется, что в расчет идет только статистика, что только число голов важно, а остальное не имеет значения, тот, кто работает на общее благо, думает о других и успехе команды, действительно важен!» Лука Модрич, в интервью France Football (октябрь 2018 года)

Goal.com (Франция): «Модрич отомстил за Тотти, Рауля и Мальдини»

Французская версия Goal.com не стала ограничиваться одним текстом о хорвате, прервавшем эру Роналду/Месси. Журналист издания Хусейн Хорзин призвал читателей любить Модрича, пока тот еще играет в футбол:

«Модрич не соответствует образу, созданному обществом потребления. Он не является воплощением силы современного футбола. Он — олицетворение Тотти, Рауля и Мальдини. Теневой герой футбола оказался на виду. Великие карьеры героев прошлого подсветились благодаря нему. Модрич отомстил за них.

В эпоху игроков, которые позируют со своими карточками от EA Sports, его можно сравнить с The Legend of Zelda, с героем, который спасает мир, не говоря ни слова. Модрич — современный Прометей, Франкенштейн наоборот".

Le Parisien: «Золотой мяч» без блеска

Еще один броский заголовок, от которого можно ждать едких высказываний в адрес героя дня, не оправдывает ожиданий. И пусть короткий текст начинается с указания его скудных антропометрических данных (172 см, 66 кг), они из минуса превращаются в плюс.