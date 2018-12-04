Матч «ПСЖ» — «Монпелье» перенесен из-за демонстраций в Париже

Как сообщает официальный сайт лиги, такое решение было принято по просьбе полицейского управления Парижа.

Дело в том, что в городе продолжаются протесты против повышения цен на бензин, из-за чего мобилизованы дополнительные силы полиции. Демонстранты обещают провести массовую акцию именно в субботу, поэтому полицейские попросили перенести игру «ПСЖ», поскольку не смогут обеспечить безопасность проведения матча.