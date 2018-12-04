Матч «ПСЖ» — «Монпелье» перенесен из-за демонстраций в Париже
Матч 17-го тура лиги 1 между «ПСЖ» и «Монпелье», который был запланирован на субботу, 8 декабря, перенесен.
Матч 17-го тура лиги 1 между «ПСЖ» и «Монпелье», который был запланирован на субботу, 8 декабря, перенесен.
Как сообщает официальный сайт лиги, такое решение было принято по просьбе полицейского управления Парижа.
Дело в том, что в городе продолжаются протесты против повышения цен на бензин,
Новая дата проведения встречи пока не сообщается.