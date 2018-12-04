Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Анже
Футбол. Зарубежный
22:45
Борнмут
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
22:45
Брайтон & Хоув
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Уотфорд
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
6Беги, фанат, беги! Самые яркие появления болельщиков на поле
12«Реал» победил, Ковач получил передышку и другие события выходных
15:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матч «ПСЖ» — «Монпелье» перенесен из-за демонстраций в Париже

Матч 17-го тура лиги 1 между «ПСЖ» и «Монпелье», который был запланирован на субботу, 8 декабря, перенесен.

Наверх

Как сообщает официальный сайт лиги, такое решение было принято по просьбе полицейского управления Парижа.

Дело в том, что в городе продолжаются протесты против повышения цен на бензин, из-за чего мобилизованы дополнительные силы полиции. Демонстранты обещают провести массовую акцию именно в субботу, поэтому полицейские попросили перенести игру «ПСЖ», поскольку не смогут обеспечить безопасность проведения матча.

Новая дата проведения встречи пока не сообщается.

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Монпелье
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Война в "Спартаке" продолжается
Знарок вернулся в сборную России
Черчесов: У Кокорина и Мамаева было время, чтобы сделать выводы
Состояние владельца «Спартака» выросло на 1,82 млрд долларов
В сборной России по биатлону много новых лиц. А где старые?
«Почему женщины должны терпеть это?» Ад из-за «Золотого мяча»
Стал известен штаб сборной России на Кубок Первого канала
СМИ: УЕФА может исключить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Собрание клубов РПЛ утвердило использование VAR в чемпионате
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь