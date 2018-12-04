СМИ: Черышев вернётся на поле после травмы в матче «Валенсия» — «Эбро»

Как сообщает Marca, тренерский штаб «летучих мышей» планирует задействовать российского футболиста в матче Кубка Испании с «Эбро». Такое решение связано с повреждением Гонсалу Гуэдеша, который, вероятно, не сможет принять участия в игре.



Напомним, Черышев, получивший травму ещё 20 октября, вернулся к полноценным тренировкам с командой лишь накануне, 3 декабря.



Ответный матч 1/16 Кубка Испании «Валенсия» — «Эбро» состоится сегодня, 4 декабря, на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. Первая встреча команд завершилась победой «летучих мышей» со счётом 2:1.