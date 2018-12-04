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16:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Представитель Пике опроверг слухи о том, что игрок купил каталонский клуб

Защитник «Барселоны» Жерар Пике опроверг слухи о том, что он купил каталонский клуб «Реус Депортиу», который выступает во втором дивизионе.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее информация о том, что Пике приобрел клуб, появилась в испанских СМИ. Представитель игрока заявил El Mundo Deportivo, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Ранее Пике говорил о желании купить какой-нибудь клуб, но он намерен это сделать после завершения карьеры.

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