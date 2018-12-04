Представитель Пике опроверг слухи о том, что игрок купил каталонский клуб
Защитник «Барселоны» Жерар Пике опроверг слухи о том, что он купил каталонский клуб «Реус Депортиу», который выступает во втором дивизионе.
Защитник «Барселоны» Жерар Пике опроверг слухи о том, что он купил каталонский клуб «Реус Депортиу», который выступает во втором дивизионе.
Ранее информация о том, что Пике приобрел клуб, появилась в испанских СМИ. Представитель игрока заявил El Mundo Deportivo, что эти сообщения не соответствуют действительности.
Ранее Пике говорил о желании купить