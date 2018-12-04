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18:34 (мск), источник: Р-Спорт

Матч «Тулуза» — «Лион» перенесен из-за беспорядков во Франции

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Матч 17-го тура чемпионата Франции по футболу между «Тулузой» и «Лионом» перенесен на более поздний срок, сообщается на официальном сайте французской лиги 1.

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Встреча должна была пройти в Тулузе 8 декабря. Как отмечается, матч был перенесен по просьбе префектуры региона. Новая дата игры будет определена дополнительно.

Ранее во вторник по просьбе полиции был перенесен матч «ПСЖ» против «Монпелье».

Массовые протесты движения «желтых жилетов», которые выступают, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу, были задержаны 412 человек. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.

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3 декабря© Ньюстюб
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