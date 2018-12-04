Матч «Тулуза» — «Лион» перенесен из-за беспорядков во Франции

Встреча должна была пройти в Тулузе 8 декабря. Как отмечается, матч был перенесен по просьбе префектуры региона. Новая дата игры будет определена дополнительно.

Массовые протесты движения «желтых жилетов», которые выступают, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу, были задержаны 412 человек. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.