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19:58 (мск), источник: БЕЛТА

Румас: Футбольный сезон в Беларуси получился ярким и эмоциональным

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершившийся футбольный сезон получился одним из самых ярких и запоминающихся в новейшей истории Беларуси. Такое мнение высказал премьер-министр, председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола» Сергей Румас на церемонии «Звездный мяч» по итогам сезона 2018 года, которая проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Сергей Румас отметил, что в национальном первенстве бескомпромиссная борьба держала болельщиков в напряжении до заключительного тура. Что касается выступлений белорусских футболистов на международной арене, то национальная сборная успешно провела первый этап нового турнира — Лиги наций УЕФА, став победителем своей группы. Причем белорусы оказались единственной командой, не пропустившей ни одного гола в шести проведенных поединках, подчеркнул председатель АБФФ. Сборная Беларуси не только поднялась дивизионом выше, но, выйдя в плей-офф Лиги наций, имеет реальный шанс впервые пробиться в финальную стадию топ-турнира — Евро-2020. Кроме того, юношеская сборная страны, составленная из футболистов не старше 2002 года рождения, пробилась в элитный раунд континентального первенства своего возраста.

Сергей Румас также отметил, что АБФФ будет и дальше искать нестандартные пути к сердцам болельщиков, чтобы привлечь их на трибуны стадионов. Он считает удачным эксперимент по развитию интернет-трансляций — в сети в полном объеме были показаны не только матчи высшей лиги национального чемпионата, но и кубковые встречи, женского первенства и товарищеские поединки сборных.

Глава АБФФ с сожалением отметил, что столь яркий сезон омрачила серия невосполнимых утрат, из жизни ушли люди, с которыми связаны целые эпохи в истории белорусского футбола: Иван Савостиков, Виктор Шукан, Анатолий Капский, Владимир Журавель. Их вклад в игру номер один в Беларуси переоценить невозможно, и память об этих выдающихся специалистах останется не только у нынешних любителей футбола, но и следующих спортивных поколений, сказал он.

На торжественной церемонии призы получат лучшие футболисты и команды 2018 года.

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