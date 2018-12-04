Румас: Футбольный сезон в Беларуси получился ярким и эмоциональным
4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершившийся футбольный сезон получился одним из самых ярких и запоминающихся в новейшей истории Беларуси. Такое мнение высказал
4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершившийся футбольный сезон получился одним из самых ярких и запоминающихся в новейшей истории Беларуси. Такое мнение высказал
Сергей Румас отметил, что в национальном первенстве бескомпромиссная борьба держала болельщиков в напряжении до заключительного тура. Что касается выступлений белорусских футболистов на международной арене, то национальная сборная успешно провела первый этап нового турнира — Лиги наций УЕФА, став победителем своей группы. Причем белорусы оказались единственной командой, не пропустившей ни одного гола в шести проведенных поединках, подчеркнул председатель АБФФ. Сборная Беларуси не только поднялась дивизионом выше, но, выйдя в
Сергей Румас также отметил, что АБФФ будет и дальше искать нестандартные пути к сердцам болельщиков, чтобы привлечь их на трибуны стадионов. Он считает удачным эксперимент по развитию
Глава АБФФ с сожалением отметил, что столь яркий сезон омрачила серия невосполнимых утрат, из жизни ушли люди, с которыми связаны целые эпохи в истории белорусского футбола: Иван Савостиков, Виктор Шукан, Анатолий Капский, Владимир Журавель. Их вклад в игру номер один в Беларуси переоценить невозможно, и память об этих выдающихся специалистах останется не только у нынешних любителей футбола, но и следующих спортивных поколений, сказал он.
На торжественной церемонии призы получат лучшие футболисты и команды 2018 года.