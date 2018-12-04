Рафинья перенёс операцию и пропустит около шести месяцев

Источник: AFP 2018

Футбол Испания 2018/2019 Тур 15, 8.12.2018, 22:45 Эспаньол - Барселона -

Оперативное вмешательство прошло успешно. Сроки восстановления футболиста составят около шести месяцев. Эту травму бразилец получил в матче 13-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (1:1).

Напомним, что во второй половине минувшего сезона Рафинья выступал за «Интер» на правах аренды. Летом итальянский клуб имел право выкупить трансфер игрока, но не сумел сделать это из-за ограничения финансового фэйр-плей.