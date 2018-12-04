Рафинья перенёс операцию и пропустит около шести месяцев
Бразильский полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара перенёс операцию по поводу травмы крестообразной связки колена. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Бразильский полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара перенёс операцию по поводу травмы крестообразной связки колена. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Оперативное вмешательство прошло успешно. Сроки восстановления футболиста составят около шести месяцев. Эту травму бразилец получил в матче 13-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (1:1).
Напомним, что во второй половине минувшего сезона Рафинья выступал за «Интер» на правах аренды. Летом итальянский клуб имел право выкупить трансфер игрока, но не сумел сделать это
В нынешнем сезоне 25-летний Рафинья провёл пять матчей в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 2020 года.