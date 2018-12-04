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20:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Рафинья перенёс операцию и пропустит около шести месяцев

Бразильский полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара перенёс операцию по поводу травмы крестообразной связки колена. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: AFP 2018
Футбол
Испания 2018/2019
Тур 15, 8.12.2018, 22:45
Эспаньол
-Барселона-

Оперативное вмешательство прошло успешно. Сроки восстановления футболиста составят около шести месяцев. Эту травму бразилец получил в матче 13-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (1:1).

Напомним, что во второй половине минувшего сезона Рафинья выступал за «Интер» на правах аренды. Летом итальянский клуб имел право выкупить трансфер игрока, но не сумел сделать это из-за ограничения финансового фэйр-плей.

В нынешнем сезоне 25-летний Рафинья провёл пять матчей в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 2020 года.

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