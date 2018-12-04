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21:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Как «Золотой мяч» помог Луке Модричу избежать тюрьмы

Хорвату грозил срок до шести лет.

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Источник: РИА "Новости"

Лука Модрич переживает лучший период в своей жизни. В ночь с понедельника на вторник полузащитник «Реала» и вице-чемпион мира в составе сборной Хорватии выиграл «Золотой мяч». Весь мир увидел слёзы счастливых родителей Модрича, улыбки его жены и троих детей, душевное поздравление от президента страны Колинды Грабар-Китарович.

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В этот же день стало известно, что с 33-летнего футболиста сняты обвинения в даче ложных показаний по уголовному делу. Лука обвинялся в лжесвидетельстве в пользу бывшего президента загребского «Динамо» Здравко Мамича. Вообще-то ещё в октябре пришла информация о снятии с Модрича обвинения по решению муниципального уголовного суда. При этом никаких конкретных объяснений не последовало. Уточнялось только, что хорватская прокуратура сможет обжаловать вердикт. Теперь появились новые данные: окружной суд Загреба оставил принятое решение в силе. Модрич официально чист перед законом.

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В июне 2018-го Здравко Мамич был приговорён к тюремному заключению сроком на 6,5 лет, кроме того, получили наказания его брат Зоран (четыре года и 11 месяцев), бывший директор местной федерации футбола Дамир Врбанович (три года) и бухгалтер «Динамо» Милан Пернар (четыре года и два месяца). Этих людей обвинили в многомиллионных растратах средств клуба и махинациях с трансферами Модрича, а также других игроков.

Здравко и Зоран Мамичи (это бывший главный тренер) были замешаны в коррупции и организованной преступной деятельности. Хорватские власти обвинили братьев в хищении 17,3 млн долларов из бюджета «Динамо», начиная с 2008 года, и невыплате налогов в размере 1,8 млн долларов. Сообщалось, что руководители загребского клуба не декларировали комиссионные за переход футболистов в зарубежные команды. В ноябре 2015-го Здравко Мамича арестовали, однако потом отпустили под залог.

Модрич проходил в качестве свидетеля по этому делу. В 2015 и 2017 годах полузащитник вызывался на допрос, где рассказывал относительно своего перехода из «Динамо» в «Тоттенхэм». Показания Луки и нынешнего защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена считались ключевыми в расследовании. Английский клуб купил хорвата за 21 млн евро в июле 2008-го. Следствие утверждало, что показания Модрича в разные годы имели несоответствия — футболисту грозило от пяти месяцев до шести лет тюремного заключения.

«Думаю, что “Динамо” получило 21 или 23 млн евро за мой переход в “Тоттенхэм”, — так звучало одно из показаний Модрича. — Часть средств была передана мне по контракту, который я подписал с клубом из Загреба. В договоре значилось деление этой суммы пополам. Я согласился с предложением Мамича. По этому соглашению я отдал ему деньги. Взял деньги в банке, а потом передал их брату и сыну обвиняемого».

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Интересно, что экс-игрок сборной Хорватии Зоран Мамич сейчас тренирует «Аль-Айн» из ОАЭ, с которым в минувшем сезоне выиграл чемпионат и Кубок страны. Экстрадиция не произошла. Его брат Здравко тоже находится на свободе — проживает в Боснии и Герцеговине. Недавно хорватские СМИ сообщали, что расположенный в этой стране офис Интерпола получил запрос об аресте Мамича на основании ордера, выписанного хорватскими властями. Однако боснийцы согласно конституции не выдают своих граждан. Довольный жизнью Здравко провёл накануне яркую пресс-конференцию: он посылал журналистов куда подальше и лишний раз заявил, что вся эта история — провокация, поскольку никаких реальных доказательств вины нет. Пока же конфисковано имущество Мамичей на родине.

Модрич лучше Месси и Роналду
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15:13 (мск)© Ньюстюб
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