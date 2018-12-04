Как «Золотой мяч» помог Луке Модричу избежать тюрьмы
Хорвату грозил срок до шести лет.
Хорвату грозил срок до шести лет.
Лука Модрич переживает лучший период в своей жизни. В ночь с понедельника на вторник полузащитник «Реала» и
В этот же день стало известно, что с 33-летнего футболиста сняты обвинения в даче ложных показаний по уголовному делу. Лука обвинялся в лжесвидетельстве в пользу бывшего президента загребского «Динамо» Здравко Мамича.
В июне 2018-го Здравко Мамич был приговорён к тюремному заключению сроком на 6,5 лет, кроме того, получили наказания его брат Зоран (четыре года и 11 месяцев), бывший директор местной федерации футбола Дамир Врбанович (три года) и бухгалтер «Динамо» Милан Пернар (четыре года и два месяца). Этих людей обвинили в многомиллионных растратах средств клуба и махинациях с трансферами Модрича, а также других игроков.
Здравко и Зоран Мамичи (это бывший главный тренер) были замешаны в коррупции и организованной преступной деятельности. Хорватские власти обвинили братьев в хищении 17,3 млн долларов из бюджета «Динамо», начиная с 2008 года, и невыплате налогов в размере 1,8 млн долларов. Сообщалось, что руководители загребского клуба не декларировали комиссионные за переход футболистов в зарубежные команды. В ноябре 2015-го Здравко Мамича арестовали, однако потом отпустили под залог.
«Думаю, что “Динамо” получило 21 или 23 млн евро за мой переход в “Тоттенхэм”, — так звучало одно из показаний Модрича. — Часть средств была передана мне по контракту, который я подписал с клубом из Загреба. В договоре значилось деление этой суммы пополам. Я согласился с предложением Мамича. По этому соглашению я отдал ему деньги. Взял деньги в банке, а потом передал их брату и сыну обвиняемого».
Интересно, что