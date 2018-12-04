«Реал» нацелился на Маноласа и Икарди
Мадридский «Реал» проявляет интерес к греческому защитнику «Ромы» Костасу Маноласу и аргентинскому нападающему «Интера» Мауро Икарди. Об этом сообщает Football Italia.
Мадридский «Реал» проявляет интерес к греческому защитнику «Ромы» Костасу Маноласу и аргентинскому нападающему «Интера» Мауро Икарди. Об этом сообщает Football Italia.
По данным источника, скауты «Королевского клуба» посетили матч чемпионата Италии «Рома» — «Интер» (2:2) и следили за игрой обоих футболистов.
Сумма отступных в контракте 27-летнего Маноласа составляет € 36 млн. Летом 2017 года им интересовался «Зенит», но трансфер не состоялся. Что касается 25-летнего Икарди, то его отступные составляют € 110 млн, но эта опция доступна только с 1 по 15 июля.
В нынешнем сезоне в чемпионате Италии Манолас провёл 11 матчей и забил один гол. На счету Икарди также 11 матчей, в которых он забил восемь голов.