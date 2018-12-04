Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье0
Лилль1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Уотфорд0
Манчестер Сити0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Борнмут2
Хаддерсфилд1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брайтон & Хоув2
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед0
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен0
Монако2
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца0
Анже0
Все события
Фоторепортажи
7«Спартак» упустил ничью в матче с «Рапидом»
12«Локомотив» одержал первую победу в группе ЛЧ
23:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» нацелился на Маноласа и Икарди

Мадридский «Реал» проявляет интерес к греческому защитнику «Ромы» Костасу Маноласу и аргентинскому нападающему «Интера» Мауро Икарди. Об этом сообщает Football Italia.

Наверх
Источник: Reuters

По данным источника, скауты «Королевского клуба» посетили матч чемпионата Италии «Рома» — «Интер» (2:2) и следили за игрой обоих футболистов.

Сумма отступных в контракте 27-летнего Маноласа составляет € 36 млн. Летом 2017 года им интересовался «Зенит», но трансфер не состоялся. Что касается 25-летнего Икарди, то его отступные составляют € 110 млн, но эта опция доступна только с 1 по 15 июля.

В нынешнем сезоне в чемпионате Италии Манолас провёл 11 матчей и забил один гол. На счету Икарди также 11 матчей, в которых он забил восемь голов.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Игрок "Спартака" рассказал правду о скандале с Глушаковым!
Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
В РПЛ введут VAR: итоги общего собрания клубов премьер-лиги
«Чемпионат»: Роман Еременко близок к уходу из «Спартака»
4 года за олимпийский допинг: Крушельницкий получил максимум
Российские гандболистки потерпели первое поражение на ЧЕ-2018
Как «Золотой мяч» помог Луке Модричу избежать тюрьмы
УЕФА перенес матч ЛЧ между донецким «Шахтером» и «Лионом»
«Монако» без Головина обыграл «Амьен» благодаря дублю Фалькао
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь