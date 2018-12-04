«Реал» нацелился на Маноласа и Икарди

Источник: Reuters

По данным источника, скауты «Королевского клуба» посетили матч чемпионата Италии «Рома» — «Интер» (2:2) и следили за игрой обоих футболистов.

Сумма отступных в контракте 27-летнего Маноласа составляет € 36 млн. Летом 2017 года им интересовался «Зенит», но трансфер не состоялся. Что касается 25-летнего Икарди, то его отступные составляют € 110 млн, но эта опция доступна только с 1 по 15 июля.