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23:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монако» без Головина обыграл «Амьен» благодаря двум голам Фалькао с пенальти

В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Амьен» принимал «Монако». Встреча команд состоялась на стадионе «Ла Ликорн» в Амьене и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

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Источник: РИА "Новости"

На 43-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Амьена», который успешно реализовал нападающий «Монако» Радамель Фалькао. В компенсированное время встречи Фалькао вновь забил гол с пенальти. Российский полузащитник монегасков Александр Головин не смог принять участие в матче из-за дисквалификации.

«Монако» набрал 13 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Амьен» (13) — на предпоследнем, 19-м месте в таблице Лиги 1.

В параллельном матче тура «Ницца» сыграла вничью с «Анже». Встреча, проходившая на стадионе «Альянц Ривьера», завершилась со счётом 0:0.

Амьен 0:2
Первый тайм: 0:1
Монако
4.12.2018, 21:00 основной раунд: 16-й тур Stade de la Licorne
Главные тренеры
Кристоф Пеллиссье Тьерри Анри
Голы
9 Радамель Фалькао 43′
9 Радамель Фалькао 90+7′
Составы
Режис Гюртнер 1
Принс-Дезир Гуано 2
90′ Абду Халед Аденон 3
Эмиль Крафт 4
90+3′ Бакай Дибасси 12
54′ Тома Монкондюи 6
Паулу Энрике Гансу 8
Стивен Мендоса 10
80′ Эдди Гнахоре 5
Стэнли Сегарел 33
73′ Алексис Блен 17
Матье Бодмер 24
61′ Хуан Ферней Отеро 11
Саман Годдос 7
16 Диего Бенальо 90+5′
18 Ронаэль Пьер-Габриэль
24 Андреа Раджи
25 Камиль Глик
32 Бенуа Бадиашиле
39 Беньямин Хенрикс
8 Юри Тилеманс 60′
15 Юссеф Аит Беннассер 86′
28 Жудилсон Мамаду Пеле
9 Радамель Фалькао
20 Насер Шадли 74′
42 Хан-Ноа Массенго
Статистика
2 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 4
5 Угловые 2
21 Фолы 17
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Жером Бризар (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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