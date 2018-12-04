«Монако» без Головина обыграл «Амьен» благодаря двум голам Фалькао с пенальти

На 43-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Амьена», который успешно реализовал нападающий «Монако» Радамель Фалькао. В компенсированное время встречи Фалькао вновь забил гол с пенальти. Российский полузащитник монегасков Александр Головин не смог принять участие в матче из-за дисквалификации.