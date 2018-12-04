«Монако» без Головина обыграл «Амьен» благодаря двум голам Фалькао с пенальти
В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Амьен» принимал «Монако». Встреча команд состоялась на стадионе «Ла Ликорн» в Амьене и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Амьен» принимал «Монако». Встреча команд состоялась на стадионе «Ла Ликорн» в Амьене и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 43-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Амьена», который успешно реализовал нападающий «Монако» Радамель Фалькао. В компенсированное время встречи Фалькао вновь забил гол с пенальти. Российский полузащитник монегасков Александр Головин не смог принять участие в матче
«Монако» набрал 13 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Амьен» (13) — на предпоследнем, 19-м месте в таблице Лиги 1.
В параллельном матче тура «Ницца» сыграла вничью с «Анже». Встреча, проходившая на стадионе «Альянц Ривьера», завершилась со счётом 0:0.
|Кристоф Пеллиссье
|Тьерри Анри
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|2
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|2
|21
|Фолы
|17
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Жером Бризар (Франция)