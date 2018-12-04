«Валенсия» и «Хетафе» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

Источник: AFP 2018

Единственный гол в матче забил Миши Батшуайи, которому ассистировал Антонио Латорре. Российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев вышел на замену на 64-й минуте встречи.

Напомним, в первом матче «Валенсия» также выиграла (2:1), таким образом завоевав путевку в 1/8 финала.

В другом матче «Хетафе» разгромил «Кордову» со счетом 5:1 благодаря хет-трику Родригеса Анхеля. «Хетафе» также вышел в следующий раунд национального Кубка.