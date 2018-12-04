«Валенсия» и «Хетафе» вышли в 1/8 финала Кубка Испании
В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании «Валенсия» победила «Эбро» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья». Обслуживал встречу арбитр Прието Иглесиас.
В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании «Валенсия» победила «Эбро» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья». Обслуживал встречу арбитр Прието Иглесиас.
Единственный гол в матче забил Миши Батшуайи, которому ассистировал Антонио Латорре. Российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев вышел на замену на 64-й минуте встречи.
Напомним, в первом матче «Валенсия» также выиграла (2:1), таким образом завоевав путевку в 1/8 финала.
В другом матче «Хетафе» разгромил «Кордову» со счетом 5:1 благодаря
Матчи 1/8 финала пройдут 9 и 16 января 2019 года. Пары на этой стадии турнира будут определены жеребьёвкой.