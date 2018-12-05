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07:57 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд в АПЛ, обыграв «Уотфорд»

ТАСС, 5 декабря. «Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд» со счетом 2:1 в гостевом матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу. Победа стала седьмой подряд для подопечных Хосепа Гвардиолы в Английской премьер-лиге.

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Источник: AP 2018

В составе победителей мячи забили Лерой Сане (40-я минута) и Рияд Марез (51). Единственный гол у хозяев на свой счет записал Абдулайе Дукуре (80).

В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав 41 очко в 15 матчах. На втором месте идет «Ливерпуль», у которого 36 очков в 14 встречах, а на третьем — «Челси» (31 очков, 14 матчей). «Уотфорд» с 20 баллами расположился на 11-й строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» 8 декабря в гостях сыграет с «Челси». «Уотфорд» 10 декабря на выезде встретится с «Эвертоном».

Результаты других матчей:

«Борнмут» — «Хаддерсфилд» — 2:1;.

«Брайтон» — «Кристал Пэлас» — 3:1;.

«Вест Хэм» — «Кардифф» — 3:1.

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