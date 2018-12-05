«Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд в АПЛ, обыграв «Уотфорд»

В составе победителей мячи забили Лерой Сане (40-я минута) и Рияд Марез (51). Единственный гол у хозяев на свой счет записал Абдулайе Дукуре (80).

В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав 41 очко в 15 матчах. На втором месте идет «Ливерпуль», у которого 36 очков в 14 встречах, а на третьем — «Челси» (31 очков, 14 матчей). «Уотфорд» с 20 баллами расположился на 11-й строчке.