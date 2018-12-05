«Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд в АПЛ, обыграв «Уотфорд»

В составе победителей мячи забили Лерой Сане (40-я минута) и Рияд Марез (51). Единственный гол у хозяев на свой счет записал Абдулайе Дукуре (80).
В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав 41 очко в 15 матчах. На втором месте идет «Ливерпуль», у которого 36 очков в 14 встречах, а на третьем — «Челси» (31 очков, 14 матчей). «Уотфорд» с 20 баллами расположился на 11-й строчке.
В следующем туре «Манчестер Сити» 8 декабря в гостях сыграет с «Челси». «Уотфорд» 10 декабря на выезде встретится с «Эвертоном».
Результаты других матчей:
«Борнмут» — «Хаддерсфилд» — 2:1;.
«Брайтон» — «Кристал Пэлас» — 3:1;.
«Вест Хэм» — «Кардифф» — 3:1.