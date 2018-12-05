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08:38 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Подозреваемый в нападении на автобус клуба «Бока Хуниорс» задержан в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 декабря. /ТАСС/. Аргентинская полиция задержала болельщика, подозреваемого в причастности к нападению на автобус футбольного клуба «Бока Хуниорс». Об этом сообщил телеканал Jornal Noticias.

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Источник: AFP 2018

По информации телеканала, правоохранительные органы провели четыре обыска. По результатам одного из них был задержан Матиас Себастьян Фирпо, которому предъявлены обвинения в «нанесении вреда здоровью с отягчающими обстоятельствами». Правоохранительные органы не исключают новые задержания.

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Впервые в истории в финале Кубка Либертадорес встречаются два клуба из Буэнос-Айреса — «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». За несколько часов до ответной финальной игры, которая должна была пройти 24 ноября на стадионе «Ривер Плейта», болельщики хозяев закидали подручными средствами автобус «Боки», из-за чего несколько игроков гостевой команды получили ранения. В результате игра была перенесена на неопределенный срок. На прошлой неделе Южноамериканская конфедерация футбола подтвердила, что ответный матч состоится 9 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, однако «Ривер Плейт» отказывается от такого варианта.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года и является самым престижным клубным футбольным турниром Южной Америки. Первый матч финала, который состоялся 11 ноября, завершился со счетом 2:2.

Противостояние клубов «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» считается одним из самых принципиальных в мировом футболе.

«Ривер Плейт» является самым титулованным клубом Аргентины, он 36 раз выигрывал чемпионат страны и трижды — Кубок Либертадорес. «Бока Хуниорс» по этому показателю занимает второе место (33 титула в чемпионате страны, 6 — в Кубке Либертадорес).
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