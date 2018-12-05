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08:44 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник сборной Казахстана по футболу близок к уходу из «Кайрата»

У футболиста есть ряд вариантов в КПЛ.

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Футболист алматинского «Кайрата» Станислав Лунин в ближайшее время может покинуть команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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25-летним фланговым защитником интересуется ряд клубов КПЛ, и не исключено, что в скором времени свою нынешнюю команду он покинет. Из-за различных травм в последние два года Лунин редко выходил на поле. В ушедшем сезоне на его счету 13 матчей, в которых он забил два мяча и сделал голевую передачу, а в сезоне-2017 футболист провел лишь три игры.

В «Кайрат» Лунин перешел в 2014 году из карагандинского «Шахтера», в составе которого становился чемпионом страны. Свою карьеру универсальный футболист, игравший ранее в линии атаки и в полузащите, начинал в родном усть-каменогорском «Востоке».

В сборной Казахстана Лунин дебютировал в 2014 году во встрече против Венгрии при российском тренере Юрии Красножане и с тех пор периодически вызывался в национальную команду, проведя за это время два матча.

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