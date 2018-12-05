Защитник сборной Казахстана по футболу близок к уходу из «Кайрата»

Футболист алматинского «Кайрата» Станислав Лунин в ближайшее время может покинуть команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

25-летним фланговым защитником интересуется ряд клубов КПЛ, и не исключено, что в скором времени свою нынешнюю команду он покинет. Из-за различных травм в последние два года Лунин редко выходил на поле. В ушедшем сезоне на его счету 13 матчей, в которых он забил два мяча и сделал голевую передачу, а в сезоне-2017 футболист провел лишь три игры.

В «Кайрат» Лунин перешел в 2014 году из карагандинского «Шахтера», в составе которого становился чемпионом страны. Свою карьеру универсальный футболист, игравший ранее в линии атаки и в полузащите, начинал в родном усть-каменогорском «Востоке».