Защитник сборной Казахстана по футболу близок к уходу из «Кайрата»
У футболиста есть ряд вариантов в КПЛ.
У футболиста есть ряд вариантов в КПЛ.
Футболист алматинского «Кайрата» Станислав Лунин в ближайшее время может покинуть команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
25-летним фланговым защитником интересуется ряд клубов КПЛ, и не исключено, что в скором времени свою нынешнюю команду он покинет.
В «Кайрат» Лунин перешел в 2014 году из карагандинского «Шахтера», в составе которого становился чемпионом страны. Свою карьеру универсальный футболист, игравший ранее в линии атаки и в полузащите, начинал в родном
В сборной Казахстана Лунин дебютировал в 2014 году во встрече против Венгрии при российском тренере Юрии Красножане и с тех пор периодически вызывался в национальную команду, проведя за это время два матча.