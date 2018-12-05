Новый тренер «Кайрата» попросил игроков сборной Казахстана не покидать команду

Первым активно интересовался родной клуб — шымкентский «Ордабасы», который тренирует Кахабер Цхададзе, отлично знающий возможности 28-летнего игрока по совместной работе в «Кайрате».

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Что касается Ахметова, то защитника, способного сыграть в центре обороны, а также на обоих флангах, лично хотел видеть наставник «Иртыша» Димитар Димитров. В 2016 году болгарский тренер уже работал с Ахметовым в павлодарском клубе.

Однако новый главный тренер «Кайрата» лично беседовал с рядом футболистов, среди которых Суюмбаев и Ахметов. 30-летний специалист дал понять, что в новом сезоне рассчитывает на них.

Суюмбаев в «Кайрат» перешел летом 2016 года и с тех пор дважды завоевывал Кубок страны. Также он является обладателем Суперкубка Казахстана-2017 и трехкратным серебряным призером КПЛ.