Новый тренер «Кайрата» попросил игроков сборной Казахстана не покидать команду

Первым активно интересовался родной клуб — шымкентский «Ордабасы», который тренирует Кахабер Цхададзе, отлично знающий возможности 28-летнего игрока по совместной работе в «Кайрате».
Что касается Ахметова, то защитника, способного сыграть в центре обороны, а также на обоих флангах, лично хотел видеть наставник «Иртыша» Димитар Димитров. В 2016 году болгарский тренер уже работал с Ахметовым в павлодарском клубе.
Однако новый главный тренер «Кайрата» лично беседовал с рядом футболистов, среди которых Суюмбаев и Ахметов. 30-летний специалист дал понять, что в новом сезоне рассчитывает на них.
Суюмбаев в «Кайрат» перешел летом 2016 года и с тех пор дважды завоевывал Кубок страны. Также он является обладателем Суперкубка Казахстана-2017 и трехкратным серебряным призером КПЛ.
Ахметов в алматинскую команду перешел спустя полгода после Суюмбаева. До «Кайрата» защитник выступал в «Таразе», «Астане» и «Иртыше».