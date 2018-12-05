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11:45 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок казахстанского клуба единолично возглавил список лучших бомбардиров нового чемпионата

Бывший футболист «Кайрата» Леандре Тавамба, выступающий с нынешнего сезона за «Аль-Таавун», стал единоличным лидером в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии, передает корреспондент Vesti.kz.

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В гостевом матче 11-го тура его команда одержала победу над «Аль-Фатом» — 2:0. Счет на 22-й минуте открыл Седрик Амисси, а на 68-й минуте окончательный итог установил Леандре Тавамба. Благодаря этому выигрышу «Аль-Таавун» набрал 18 очков и с шестого места поднялся на пятое, тогда как «Аль-Фат» с 13 баллами расположился на восьмой строчке из 16-ти.

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При этом Тавамба в свой актив занес восьмой гол, что позволило ему единолично возглавить снайперскую гонку в саудовской премьер-лиге.

Отметим, что сезон 2016 года 28-летний камерунец отыграл за «Кайрат». В 23 играх КПЛ забил четыре гола и отдал пять голевых передач. По завершении чемпионата с ним был расторгнут контракт, который ранее подписывался по схеме «1+2».

Уже через месяц после ухода из алматинского клуба форвард заключил трехлетнее трудовое соглашение с сербским «Партизаном». Удачная игра за белградский клуб помогла ему дебютировать за сборную Камеруна, а также заинтересовать другие иностранные клубы, но летом 2018 года «Партизан» предпочел продать игрока в «Аль-Таавун». Сумма сделки составила 1,4 миллиона евро. Сам игрок простил сербскому клубу долг в 60 тысяч евро. В «Аль-Таавуне» его ежегодная зарплата составила около 1,5 миллиона долларов.

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