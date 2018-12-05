«Манчестер Сити» Гвардиолы — лучшая команда в истории АПЛ. Показываем на цифрах
Пеп создал машину.
Пеп создал машину.
В прошлом сезоне «Манчестер Сити» вынес в АПЛ примерно всех. Команда Гвардиолы не просто выиграла чемпионат — она выиграла его в одну калитку. «Горожане» набрали ровно 100 очков и привезли второму месту, другой команде из Манчестера, аж 19 очков. «МЮ» набрал только 81, «Тоттенхэм» — 77, «Ливерпуль» — 75.
Казалось, что лучше играть уже невозможно. Но «Сити» умудрился прибавить. Да, в этом сезоне у «МС»
За 15 матчей АПЛ «МС» не проиграл ни разу. Потерял очки лишь дважды — с «Ливерпулем» и «Вулверхэмтоном». Оба матча были в гостях. А с «волками» «Сити» вообще забили единственный мяч рукой — именной этой частью тела защитник Боли внес мяч в ворота.
Так или иначе, эффектность футбола «МС» описывать немного надоело. Поэтому вот просто цифры. Мощнейшие цифры: