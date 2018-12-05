Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
Урал
Футбол. Кубок России
19:30
Краснодар
Ростов
Футбол. Кубок России
19:30
Локомотив
Рубин
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Генгам
Футбол. Зарубежный
21:00
Лион
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:45
Бернли
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:45
Фулхэм
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Челси
Футбол. Зарубежный
22:45
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
Все события
Фоторепортажи
7«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
12«Реал» победил, Ковач получил передышку и другие события выходных
15:48 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Сити» Гвардиолы — лучшая команда в истории АПЛ. Показываем на цифрах

Пеп создал машину.

Наверх
Источник: Reuters

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» вынес в АПЛ примерно всех. Команда Гвардиолы не просто выиграла чемпионат — она выиграла его в одну калитку. «Горожане» набрали ровно 100 очков и привезли второму месту, другой команде из Манчестера, аж 19 очков. «МЮ» набрал только 81, «Тоттенхэм» — 77, «Ливерпуль» — 75.

Казалось, что лучше играть уже невозможно. Но «Сити» умудрился прибавить. Да, в этом сезоне у «МС» наконец-то есть достойный конкурент. «Ливерпуль» пока держится в чемпионской гонке — отстает, по потерянным, всего на два очка от «горожан». Но это не отменяет того, что «Сити» — совершенно убийственен. Для всех соперников.

Во время загрузки произошла ошибка.

За 15 матчей АПЛ «МС» не проиграл ни разу. Потерял очки лишь дважды — с «Ливерпулем» и «Вулверхэмтоном». Оба матча были в гостях. А с «волками» «Сити» вообще забили единственный мяч рукой — именной этой частью тела защитник Боли внес мяч в ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так или иначе, эффектность футбола «МС» описывать немного надоело. Поэтому вот просто цифры. Мощнейшие цифры:

  • Беспроигрышная серия «Ман Сити» в АПЛ составляет уже 21 матч. Последний раз «горожане» проигрывали в прошлом сезоне — «МЮ» 2:3, ведя 2:0 к перерыву.
  • В нынешнем чемпионате у «Сити» 13 побед в 15 матчах. Это 91% выигрышей.
Во время загрузки произошла ошибка.
  • Если «МС» забивает в первом тайме — то выигрывает всегда. Вообще всегда. 19 из 19.
  • У «Сити» феерическая разница мячей. +38. 45 забитых и лишь 7 пропущенных за 15 матчей. Это лучший результат за… 125 лет.
Во время загрузки произошла ошибка.
  • «МС» выиграл 7 матчей подряд в АПЛ. Разница мячей в этих играх 24−4. Вчера «Сити» победил «Уотфорд» в гостях — 2:1.
  • Это не частый случай, когда «горожане» выиграли с трудом. Потому что у «Сити» аж 6 разгромов в сезоне. 6:1 с «Хаддерсфилдом», 3:0 с «Фулхэмом», 5:0 с «Кардиффом», 5:0 с «Бернли», 6:1 с «Саутгемптоном», 4:0 с «Вест Хэмом».
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 «Шлюха из Вильнюса». Откровения Аланы Мамаевой об изменах мужа
«Возбудить всех мужчин мира». Аделина Сотникова снялась в откровенной фотосессии
Неудавшийся мальчишник: Овечкин «проигрался» в Вегасе
«Странно, что Медведева платит сама»: как финансируют фигуристов
Интриги КХЛ: «Салават» прервет засуху, поможет худшая оборона
Мимолетный Роман. Почему Еременко оказался не нужен «Спартаку»
Макгрегор не будет присутствовать на слушании по делу о драке
Назван состав олимпийской сборной России на турнир в Швейцарии
Боец UFC Волков заинтересован в реванше с Льюисом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь