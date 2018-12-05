Аршавину нашли работу
Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев заявил, что обсудил с российским нападающим Андреем Аршавиным его будущее. Его слова передает Sports.kz.
Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев заявил, что обсудил с российским нападающим Андреем Аршавиным его будущее. Его слова передает Sports.kz.
С Аршавиным договорились, что, если вдруг у него не будет никаких предложений, мы его всегда ждем в Казахстане. У нас для него есть должность в академии. Работа тренера.
11 ноября Аршавин подтвердил, что уходит из футбола. 37-летний игрок завершил свою карьеру в Казахстане. За «Кайрат» он выступал с 2016 года.
В сентябре 2016-го Аршавин заявил, что не видит себя на тренерском поприще. Россиянин объяснил это особенностями характера. «Я псих», — пояснил тогда Аршавин.
Аршавин — воспитанник петербургского футбола, выпускник школы «Смена». Большую часть карьеры футболист провел в «Зените». Аршавин сыграл 283 матча в составе