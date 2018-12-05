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15:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Аршавину нашли работу

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев заявил, что обсудил с российским нападающим Андреем Аршавиным его будущее. Его слова передает Sports.kz.

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Источник: РИА "Новости"
С Аршавиным договорились, что, если вдруг у него не будет никаких предложений, мы его всегда ждем в Казахстане. У нас для него есть должность в академии. Работа тренера.
Кайрат Боранбаев

11 ноября Аршавин подтвердил, что уходит из футбола. 37-летний игрок завершил свою карьеру в Казахстане. За «Кайрат» он выступал с 2016 года.

В сентябре 2016-го Аршавин заявил, что не видит себя на тренерском поприще. Россиянин объяснил это особенностями характера. «Я псих», — пояснил тогда Аршавин.

Аршавин — воспитанник петербургского футбола, выпускник школы «Смена». Большую часть карьеры футболист провел в «Зените». Аршавин сыграл 283 матча в составе санкт-петербургского клуба и забил 57 голов. Вместе с «Зенитом» он трижды становился чемпионом России и завоевал Кубок УЕФА. Также Аршавин известен благодаря игре за лондонский «Арсенал», на его счету 23 гола в 105 матчах за английский клуб. В составе сборной России Аршавин стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году. С 2012 года форвард не привлекался в национальную команду. В его активе 74 матчей и 17 мячей за сборную.

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