Аршавину нашли работу

С Аршавиным договорились, что, если вдруг у него не будет никаких предложений, мы его всегда ждем в Казахстане. У нас для него есть должность в академии. Работа тренера.

11 ноября Аршавин подтвердил, что уходит из футбола. 37-летний игрок завершил свою карьеру в Казахстане. За «Кайрат» он выступал с 2016 года.