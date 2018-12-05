Иско намерен покинуть «Реал» в январе и готов стать игроком «Манчестер Сити»
Полузащитник мадридского «Реала» Иско намерен покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает El Chiringuito.
Полузащитник мадридского «Реала» Иско намерен покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает El Chiringuito.
По информации источника, 26-летний испанский футболист в разговоре с партнёром по команде признался, что хочет уйти из «Реала» в январе и готов стать игроком «Манчестер Сити», если от английского клуба поступил официальное предложение.
Ранее стало известно о конфликте Иско и главного тренера мадридской команды Сантьяго Солари. После матча с «Эйбаром» (0:3) в 13-м туре испанской Примеры испанский игрок отказался пожать руку наставнику. осле инцидента специалист принял решение оставить Иско не заявки на матч с «Ромой» (2:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Напомним, «Манчестер Сити» интересовался Иско прошлым летом и попытается приобрести футболиста в ближайшее трансферное окно.