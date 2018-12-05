«Реал» нацелился на Моуринью
Руководство мадридского «Реала» заинтересовано в возвращении португальца Жозе Моуринью на должность главного тренера клуба. Об этом в среду, 5 декабря, сообщает Evening Standard.
Руководство мадридского «Реала» заинтересовано в возвращении португальца Жозе Моуринью на должность главного тренера клуба. Об этом в среду, 5 декабря, сообщает Evening Standard.
В данный момент Моуринью возглавляет «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что 55-летний специалист разочаровался в клубном руководстве после провального трансферного окна. Сам португалец выразил заинтересованность в возвращении в Мадрид.
Моуринью в «Манчестер Юнайтед» находится на грани увольнения. После 14 туров нынешнего сезона Английской
«Реал» начинал сезон под руководством Хулена Лопетеги, однако после провального старта испанский специалист был уволен. Его место занял аргентинец Сантьяго Солари. После увольнения Лопетеги руководство сливочных контактировало с Моуринью и обсуждало вариант с его возвращением. Сообщалось, что ему предлагали контракт до 2021 года с зарплатой 10−12 миллионов евро.
Моуринью тренировал мадридский клуб с 2010 по 2013 год. Португалец приводил «Реал» к победам в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании.