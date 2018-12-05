«Реал» нацелился на Моуринью

Источник: AP 2018

В данный момент Моуринью возглавляет «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что 55-летний специалист разочаровался в клубном руководстве после провального трансферного окна. Сам португалец выразил заинтересованность в возвращении в Мадрид.

Футбол Англия 2018/2019 Тур 15, 5.12.2018, 23:00 Манчестер Юнайтед - Арсенал -

Моуринью в «Манчестер Юнайтед» находится на грани увольнения. После 14 туров нынешнего сезона Английской премьер-лиги «красные дьяволы» с 22 очками занимают восьмое место в таблице, отставая на восемь очков от четвертого места, которое дает право на участие в Лиге чемпионов.

«Реал» начинал сезон под руководством Хулена Лопетеги, однако после провального старта испанский специалист был уволен. Его место занял аргентинец Сантьяго Солари. После увольнения Лопетеги руководство сливочных контактировало с Моуринью и обсуждало вариант с его возвращением. Сообщалось, что ему предлагали контракт до 2021 года с зарплатой 10−12 миллионов евро.