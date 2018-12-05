Ибрагимович отказался возвращаться в Европу

Источник: AP 2018

Возвращению в Европу воспротивилась семья 37-летнего футболиста. Отмечается, что жене и двум сыновьям Ибрагимовича комфортно в Лос-Анджелесе, и они выступили против того, чтобы форвард присоединялся к итальянскому клубу.

Ибрагимович занимает второе место в гонке бомбардиров Главной лиги футбола (MLS) в нынешнем сезоне. На счету шведского нападающего 22 мяча в 27 матчах. «Лос-Анджелес» вышел в плей-офф, но вылетел из розыгрыша уже в первом раунде, уступив «Реал Солт-Лейк» со счетом 2:3.

20 ноября сообщалось, что представители «Милана» провели переговоры с агентом Ибрагимовича Мино Райолой. Они общались на протяжении четырех часов и обсуждали возвращение шведа в команду.