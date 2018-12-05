Футболист ван Дейк мог умереть от почечной инфекции в 2012 году

В 2012 году ван Дейк играл в голландском «Гронингене».
«Сначала Вирджил просто оставался дома: у него были сильные боли в районе живота, но он терпел. Потом он сходил в больницу, но врачи не смогли поставить диагноз и отправили домой. Боль усилилась, тогда за дело взялась мать Вирджила. Она отвела его в другую больницу, где ему смогли помочь», — сказал бывший тренер «Гронингена» Дика Люккин в интервью FourFourTwo.
Футболисту, которому тогда был 21 год, диагностировали аппендицит, перитонит и почечную инфекцию, после чего отправили на срочную операцию. «Я все еще помню то состояние, — вспоминает ван Дейк. — Трубки, висевшие надо мной, все очень болело, я был бессилен. В такие моменты крутишь в голове самые страшные сценарии, понимаешь, что можешь умереть».
Ван Дейк стал самым дорогим защитником в истории, перейдя в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» за 75 млн. фунтов. Голландец дебютировал за клуб 5 января 2018 года в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Эвертона» (2:1) и забил победный гол. Всего за «Ливерпуль» защитник провел 41 матч, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее голландские СМИ сообщали, что ван Дейк утешил плачущего арбитра после завершения заключительного матча группы 1 лиги А Лиги наций с командой Германии. Команда Нидерландов в гостях сыграла вничью со счетом 2:2 со сборной Германии. После завершения матча главный арбитр встречи румын Овидиу Хацеган заплакал: незадолго до матча у него умерла мать. Ван Дейк положил руку ему на плечо и сказал несколько ободряющих слов.