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21:59 (мск), источник: ТАСС

Футболист ван Дейк мог умереть от почечной инфекции в 2012 году

ТАСС, 5 декабря. Капитан сборной Нидерландов по футболу, защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк мог умереть от почечной инфекции в 2012 году. Об этом он рассказал порталу FourFourTwo.

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Источник: Reuters

В 2012 году ван Дейк играл в голландском «Гронингене».

«Сначала Вирджил просто оставался дома: у него были сильные боли в районе живота, но он терпел. Потом он сходил в больницу, но врачи не смогли поставить диагноз и отправили домой. Боль усилилась, тогда за дело взялась мать Вирджила. Она отвела его в другую больницу, где ему смогли помочь», — сказал бывший тренер «Гронингена» Дика Люккин в интервью FourFourTwo.

Футбол
Англия 2018/2019
Тур 15, 5.12.2018, 22:45
Бернли
-Ливерпуль-

Футболисту, которому тогда был 21 год, диагностировали аппендицит, перитонит и почечную инфекцию, после чего отправили на срочную операцию. «Я все еще помню то состояние, — вспоминает ван Дейк. — Трубки, висевшие надо мной, все очень болело, я был бессилен. В такие моменты крутишь в голове самые страшные сценарии, понимаешь, что можешь умереть».

Ван Дейк стал самым дорогим защитником в истории, перейдя в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» за 75 млн. фунтов. Голландец дебютировал за клуб 5 января 2018 года в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Эвертона» (2:1) и забил победный гол. Всего за «Ливерпуль» защитник провел 41 матч, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее голландские СМИ сообщали, что ван Дейк утешил плачущего арбитра после завершения заключительного матча группы 1 лиги А Лиги наций с командой Германии. Команда Нидерландов в гостях сыграла вничью со счетом 2:2 со сборной Германии. После завершения матча главный арбитр встречи румын Овидиу Хацеган заплакал: незадолго до матча у него умерла мать. Ван Дейк положил руку ему на плечо и сказал несколько ободряющих слов.

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