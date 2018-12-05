«Реал» согласовал с «Челси» условия трансфера Азара
Мадридский «Реал» согласовал условия трансфера нападающего лондонского «Челси» Эдена Азара, сообщает Mundo Deportivo.
Мадридский «Реал» согласовал условия трансфера нападающего лондонского «Челси» Эдена Азара, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, переход бельгийского форварда состоится в летнее трансферное окно в 2019 году. «Челси» хочет получить за Азара € 170 млн, однако мадридский клуб собирается снизить цену и включить в сделку полузащитника Матео Ковачича, который в настоящее время выступает в составе «Челси» на правах аренды.
Азар перешёл в «Челси» из «Лилля» в 2012 году. В нынешнем сезоне 27-летний бельгийский футболист принял участие в 13 матчах в составе лондонской команды, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Ранее Азар заявлял, что не станет принимать решение о своём будущем до конца сезона.