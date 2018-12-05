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22:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» согласовал с «Челси» условия трансфера Азара

Мадридский «Реал» согласовал условия трансфера нападающего лондонского «Челси» Эдена Азара, сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: Reuters

По информации источника, переход бельгийского форварда состоится в летнее трансферное окно в 2019 году. «Челси» хочет получить за Азара € 170 млн, однако мадридский клуб собирается снизить цену и включить в сделку полузащитника Матео Ковачича, который в настоящее время выступает в составе «Челси» на правах аренды.

Азар перешёл в «Челси» из «Лилля» в 2012 году. В нынешнем сезоне 27-летний бельгийский футболист принял участие в 13 матчах в составе лондонской команды, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Ранее Азар заявлял, что не станет принимать решение о своём будущем до конца сезона.

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