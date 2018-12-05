«Реал» согласовал с «Челси» условия трансфера Азара

По информации источника, переход бельгийского форварда состоится в летнее трансферное окно в 2019 году. «Челси» хочет получить за Азара € 170 млн, однако мадридский клуб собирается снизить цену и включить в сделку полузащитника Матео Ковачича, который в настоящее время выступает в составе «Челси» на правах аренды.