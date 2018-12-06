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00:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» с Промесом обыграла «Вильяновенсе» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании «Севилья» принимала «Вильяновенсе». Встреча команд состоялась на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

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Источник: Reuters

На 49-й минуте нападающий «Севильи» Андре Силва забил единственный гол встречи. Также португальский форвард не смог реализовать пенальти, назначенный в ворота гостей. Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес, выступающий за «Севилью», провёл на поле 90 минут, но не отметился результативными действиями.

Первый матч команд завершился со счётом 0:0. Таким образом, «Севилья» вышла в 1/8 финала Кубка Испании.

В параллельных матчах 1/16 финала Кубка страны «Реал Сосьедад» обыграл «Сельту» со счётом 2:0 (первый матч — 1:1) и обеспечил себе место в следующей стадии турнира, а «Вильярреал» разгромил «Альмерию» (общий счёт — 11:3) и прошёл в 1/8 финала Кубка Испании.

Промес уходит в «Севилью». Братуха, спасибо за все!
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31 августа© Ньюстюб
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