«Севилья» с Промесом обыграла «Вильяновенсе» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

На 49-й минуте нападающий «Севильи» Андре Силва забил единственный гол встречи. Также португальский форвард не смог реализовать пенальти, назначенный в ворота гостей. Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес, выступающий за «Севилью», провёл на поле 90 минут, но не отметился результативными действиями.
Первый матч команд завершился со счётом 0:0. Таким образом, «Севилья» вышла в 1/8 финала Кубка Испании.
В параллельных матчах 1/16 финала Кубка страны «Реал Сосьедад» обыграл «Сельту» со счётом 2:0 (первый матч — 1:1) и обеспечил себе место в следующей стадии турнира, а «Вильярреал» разгромил «Альмерию» (общий счёт — 11:3) и прошёл в 1/8 финала Кубка Испании.