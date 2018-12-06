«Севилья» с Промесом обыграла «Вильяновенсе» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

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На 49-й минуте нападающий «Севильи» Андре Силва забил единственный гол встречи. Также португальский форвард не смог реализовать пенальти, назначенный в ворота гостей. Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес, выступающий за «Севилью», провёл на поле 90 минут, но не отметился результативными действиями.

Первый матч команд завершился со счётом 0:0. Таким образом, «Севилья» вышла в 1/8 финала Кубка Испании.