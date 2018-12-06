«Ливерпуль» обыграл «Бернли» и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии

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Футбол Англия 2018/2019 Тур 16, 8.12.2018, 15:30 Борнмут - Ливерпуль -

В составе «Ливерпуля» голы забили Джеймс Милнер (62-я минута), Роберто Фирмино (69) и Джердан Шакири (90). У «Бернли» мяч на счету Джека Корка (54).

«Ливерпуль» не проигрывает с начала сезона — в активе команды теперь 12 побед и три ничьи. Наряду с «Манчестер Сити» мерсисайдцы имеют беспроигрышную серию длиной в 15 игр, на счету «Манчестер Сити» 13 побед и две ничьи.

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает второе место, набрав 39 очков и уступая два очка лидирующему «Манчестер Сити». «Бернли» с девятью баллами идет 19-м.