«Ливерпуль» обыграл «Бернли» и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии
ТАСС, 6 декабря. «Ливерпуль» обыграл на выезде «Бернли» со счетом 3:1 в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу, продлив беспроигрышную серию в турнире.
ТАСС, 6 декабря. «Ливерпуль» обыграл на выезде «Бернли» со счетом 3:1 в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу, продлив беспроигрышную серию в турнире.
В составе «Ливерпуля» голы забили Джеймс Милнер (62-я минута), Роберто Фирмино (69) и Джердан Шакири (90). У «Бернли» мяч на счету Джека Корка (54).
«Ливерпуль» не проигрывает с начала сезона — в активе команды теперь 12 побед и три ничьи. Наряду с «Манчестер Сити» мерсисайдцы имеют беспроигрышную серию длиной в 15 игр, на счету «Манчестер Сити» 13 побед и две ничьи.
В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает второе место, набрав 39 очков и уступая два очка лидирующему «Манчестер Сити». «Бернли» с девятью баллами идет 19-м.
Следующий матч «Ливерпуль» проведет против «Борнмута» в гостях, «Бернли» сыграет на выезде с «Брайтоном». Обе игры пройдут 8 декабря.
|Шон Дайч
|Юрген Клопп
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|18
|6
|Удары в створ
|12
|5
|Угловые
|9
|10
|Фолы
|3
|6
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Стюарт Аттуэлл (Англия)