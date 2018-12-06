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01:05 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» обыграл «Бернли» и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии

ТАСС, 6 декабря. «Ливерпуль» обыграл на выезде «Бернли» со счетом 3:1 в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу, продлив беспроигрышную серию в турнире.

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Источник: Reuters
Футбол
Англия 2018/2019
Тур 16, 8.12.2018, 15:30
Борнмут
-Ливерпуль-

В составе «Ливерпуля» голы забили Джеймс Милнер (62-я минута), Роберто Фирмино (69) и Джердан Шакири (90). У «Бернли» мяч на счету Джека Корка (54).

«Ливерпуль» не проигрывает с начала сезона — в активе команды теперь 12 побед и три ничьи. Наряду с «Манчестер Сити» мерсисайдцы имеют беспроигрышную серию длиной в 15 игр, на счету «Манчестер Сити» 13 побед и две ничьи.

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает второе место, набрав 39 очков и уступая два очка лидирующему «Манчестер Сити». «Бернли» с девятью баллами идет 19-м.

Следующий матч «Ливерпуль» проведет против «Борнмута» в гостях, «Бернли» сыграет на выезде с «Брайтоном». Обе игры пройдут 8 декабря.

Бернли 1:3
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
5.12.2018, 22:45 основной раунд: 15-й тур Turf Moor
Главные тренеры
Шон Дайч Юрген Клопп
Голы
54′ Джек Корк 4
7 Джеймс Милнер (Д. Ориги) 62′
9 Роберту Фирмину (В. ван Дейк) 69′
23 Джердан Шачири (М. Салах) 90+1′
Составы
Джо Харт 20
Чарли Тэйлор 3
Джеймс Тарковски 5
Бен Ми 6
Филлип Бардсли 26
Джек Корк 4
Эшли Уэствуд 18
Йохан Гвюдмундссон 7
71′ Роберт Брэйди 12
Сэм Воукс 9
83′ Эшли Барнс 10
86′ Матей Выдра 27
71′ Крис Вуд 11
Аарон Леннон 25
13 Алиссон
4 Виргил ван Дейк
32 Жоэль Матип
7 Джеймс Милнер
8 Наби Кейта
14 Джордан Хендерсон
15 Дэниэл Старридж
23 Джердан Шачири
12 Джо Гомез 23′
66 Трент Александр-Арнолд
18 Альберто Морено 65′
11 Мохамед Салах
27 Дивок Ориги 66′
9 Роберту Фирмину
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 18
6 Удары в створ 12
5 Угловые 9
10 Фолы 3
6 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Стюарт Аттуэлл (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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