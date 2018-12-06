«МЮ» и «Арсенал» выдали потрясающий матч

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По пути Венгера

Нынешний «МЮ» чем-то неуловимо напоминает «канониров» последних лет. Жозе Моуринью, конечно, гораздо моложе Арсена Венгера, и эти тренеры — полные противоположности как по стилистическим особенностям, так и по характеру. Однако португалец все больше напоминает позднего француза, и, кажется, уже не может дать своей команде чего-то принципиально нового. На фоне заигравшего новыми красками «Арсенала» это особенно заметно.

С приходом Унаи Эмери лондонцы расправили плечи. Их футбол не может оставлять равнодушным, а тренерские ходы свежи и небанальны. Это и доверие к ставшему одним из открытий сезона юному Гендузи, и совмещение на поле Обамеянга и Ляказетта. Венгер давно хотел приобрести своего соотечественника, но почему-то быстро в нем разочаровался, а у Эмери ставшие закадычными друзьями француз и габонец абсолютно счастливы, и нередко выходят на поле вместе.

Новая эра противостояния

Только в премьер-лиге возглавляющий бомбардирский рейтинг Обамеянг и Ляказетт к среде совместными усилиями наколотили 16 мячей. Всего на шесть меньше, чем весь «МЮ», где есть не менее впечатляющий набор нападающих. Однако Лукаку до минувшего тура не мог поразить ворота на протяжении двух с половиной месяцев. У Марсьяля вялотекущий конфликт с главным тренером, Рэшфорду не всегда доверяют, а Алексис Санчес и вовсе закис на скамейке запасных, и, наверное, клянет себя за опрометчивое решение поменять «Эмирейтс» на «Олд Траффорд». Страдает от Моуринью и Погба, которого после ничьей в Саутгемптоне тренер якобы назвал «вирусом».

Лечить заболевание тренер решил, отправив француза на скамейку запасных. Плюс, зеркально повторил применяемую в последнее время схему «Арсенала» с тремя центральными защитниками. Одним из них оказался не игравший с прошлого сезона Рохо, а на правом фланге впервые появился в старте португалец Далот. Один из последних новичков «Юнайтед», приобретенных перед уходом в «Зенит» Хавьером Рибалтой. С одной стороны 19-летний португалец и его лондонский ровесник Гендузи получили места в составе в силу дисквалификаций соответственно Янга и проведшего до этого 65 матчей подряд Джаки. С другой — юниоры символизировали новую эпоху: впервые с 1986 года на тренерских скамейках одновременно не было главных старожилов АПЛ — Алекса Фергюсона и Венгера.

Техника за «Арсенал»

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Чего у Моуринью не отнять, так это умения не ломаться в ситуациях, когда девять человек из десяти махнут на все рукой и выбросят белый флаг. А его команда — при всех очевидных недостатках и шероховатостях — такая же злая и неуступчивая, как ее рулевой. Зевок обороны, позволившей Мустафи пробить головой с отскоком от земли, и на редкость неудачная игра Де Хеа, от рук которого мяч спланировал в сетку, лишь завели упустивших инициативу хозяев.

И вот уже Рохо классно исполнил штрафной. Лено выручил, но подбор остался за хозяевами, а отмечавшему день рождения Марсьялю оставалось не промахнуться с нескольких метров. Ответный гол не противоречил логике игры, но породил новые разговоры сторонников технического прогресса. Система фиксации гола помогла «Арсеналу», зафиксировав, что Эррера вынес мяч, когда тот уже пересек линию ворот. Зато отсутствие ВАР оказалось уже не пользу гостей, потому что человеческий глаз не зафиксировал офсайд у того же Эрреры, записавшего на свой счет результативную передачу.

Два подарка — два гола

Отчасти из-за судей «Арсенал» не изменил себе: в этом чемпионате он ни разу не вел по итогам первого тайма. Статистики даже подсчитали, что если бы матчи заканчивались на 45-й минуте, команда Эмери была бы в таблице не четвертой, а 19-й. Однако в этот раз у гостей было меньше возможностей для усиления игры, так как еще до перерыва они из-за травм лишились Холдинга и Рэмси. «МЮ», в свою очередь, лишился Марсьяля. Тем не менее, Эмери так хотел выиграть, что исчерпал лимит замен примерно за полчаса до финального свистка.

Интересно, что он почувствовал, когда воспользовавшийся грубой ошибкой Рохо Ляказетт вывел гостей вперед, обыгравшись с Мхитаряном? Радость явно смешалась с тревогой, потому что француз остался на газоне, в момент удара получив по ногам, после чего ему на голову еще и упал тяжеленный Байи. С форвардом все обошлось, а вот удержать преимущество «Арсенал» снова не смог. Под давлением Лукаку дрогнул Колашинац, решивший оставить мяч вратарю и по факту подаривший гол Лингарду.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ib-EzNYch5I?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Канонада вхолостую

Это было то самое безумие, за которое мы любим английский футбол. Концовка получилась жаркой прежде всего благодаря «Арсеналу». Де Хеа творил чудеса, вытянув два удара Обамеянга. С пары метров и из «девятки». Ляказетт выбивал мяч у вратаря головой. Мхитарян промахивался из площади ворот и поражал цель с нулевого угла. Но лишь из офсайда. После лондонской канонады штрафную «МЮ» окутало дымом от взрывов, но когда он рассеялся, выяснилось, что крепость Моуринью устояла. Отчасти нелогично, но в целом справедливо — в таких матчах проигравших не бывает. А Эмери, возможно, позже выиграет на «Олд Траффорд», который остается для лондонцев непокоренным уже 12 лет.