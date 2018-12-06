Рианчо: Лунин может стать новым Касильясом для «Реала»

«Давно было видно, что Андрей Лунин будет играть в европейском топ-чемпионате — Англии, Испании или Германии. Он не просто вратарь, а вратарище. Его трансфер был лишь вопросом времени. Жаль, конечно, что его не забрали себе «Динамо» или «Шахтёр». Ему 20 лет, а кажется, что все 45 — я говорю об отношении к работе.