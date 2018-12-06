Рианчо: Лунин может стать новым Касильясом для «Реала»
Бывший тренер киевского «Динамо» и «Спартака» Рауль Рианчо поделился своим мнением об игре вратаря «Леганеса» Андрея Лунина, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».
Бывший тренер киевского «Динамо» и «Спартака» Рауль Рианчо поделился своим мнением об игре вратаря «Леганеса» Андрея Лунина, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».
«Давно было видно, что Андрей Лунин будет играть в европейском
Андрей будет играть в «Реале» — если клуб
Лунин может стать новым Касильясом для «Реала», и он — будущее сборной Украины, — приводит слова Рианчо FootballHub.