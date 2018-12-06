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10:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Рианчо: Лунин может стать новым Касильясом для «Реала»

Бывший тренер киевского «Динамо» и «Спартака» Рауль Рианчо поделился своим мнением об игре вратаря «Леганеса» Андрея Лунина, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».

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Источник: AFP 2018
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«Давно было видно, что Андрей Лунин будет играть в европейском топ-чемпионате — Англии, Испании или Германии. Он не просто вратарь, а вратарище. Его трансфер был лишь вопросом времени. Жаль, конечно, что его не забрали себе «Динамо» или «Шахтёр». Ему 20 лет, а кажется, что все 45 — я говорю об отношении к работе.

Андрей будет играть в «Реале» — если клуб кого-то покупает, то не просто так. Но молодым игрокам нужно играть в каждом матче, чтобы развиваться. Пока у Лунина нет такой возможности, поэтому его отправили в аренду. Пускай набирается опыта.

Лунин может стать новым Касильясом для «Реала», и он — будущее сборной Украины, — приводит слова Рианчо FootballHub.

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