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10:42 (мск), источник: Sports.kz

«Аршавин не зря закончил карьеру». Что в Беларуси думают о назначении 30-летнего Шпилевского в «Кайрат»

Белорусские любители футбола активно комментируют на сайте By.tribuna.com решение алматинского «Кайрата» назначить 30-летнего Алексея Шпилевского на пост главного тренера команды, сообщает Sports.kz.

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«Шпилевский, удачи! Интересно будет посмотреть на новый сезон».

«Не в том направлении продвигают Шпилевского. Ему бы лучше начать работу с низших европейских лиг. Человеку с европейским образованием и мышлением, но без опыта и авторитета, невозможно добиться успеха на постсоветском пространстве».

«Пять туров — и до свидания, Шпиля!».

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«Да пусть у него всё получится — я только за!».

«Уничтожение клуба, да и футбола…».

«Аршавин не зря закончил карьеру, чувствуя, что его могут выгнать».

«Мама Шпили постаралась».

«Смешно, скоро прочитаем новость об отставке великого тренера».

«Авантюра. Не потянет он этот клуб. Тут нужен не физрук. Завалит, сбежит. Опять рыдать будет, а папа будет пилить бабло с руководством. Семейный подряд. И маме кое-что перепадет».

«Все тот же свитер, все та же белая рубашка с гигантским воротником и все так же с отсутствием опыта!».

«“Динамо Брест” выиграл Кубок — сразу пришёл Шпиля, шпилить в еврокубки. “Кайрат” выиграл Кубок — сразу пришел Шпиля, шпилить в еврокубки?».

«Прикольный спец Шпилевский. У него у футболистов на каждый матч новые непривычные позиции, на которых они никогда не играли».

«Думаю, задержится Шпиля минимум на полсезона, а то и больше. Раз после скандала в Бресте его все-таки решили взять, значит, знают, зачем берут. Да и звездных игроков нет, а, следовательно, нет повода для конфликта».

«Шпили-Вили приветствуем! Прощай “Кайрат”, а ведь были вторые… Как бы во второй дивизион не вылететь с таким горе-тренером… Аршавин, видимо, чувствовал — вот и свалил».

«Задача на сезон минимальная — остаться в клубе и не свалить заранее».

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