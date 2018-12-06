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10:58 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Беларуси подвели итоги футбольного сезона

Игорь Стасевич — лучший футболист Беларуси.

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Источник: «Советская Белоруссия»

Главный приз состоявшейся накануне в одном из столичных клубов церемонии подведения итогов футбольного сезона Звездный мяч-2018 игрок борисовского БАТЭ получил четвертый раз в карьере, добавив к нему награды в номинациях Лучший полузащитник чемпионата Беларуси, Лучший футболист чемпионата Беларуси и Самый полезный игрок чемпионата Беларуси. У девушек лучшей футболисткой года стала Полина Шатиленя из Минска.

Источник: «Советская Белоруссия»



Интересно, что в отличие от большинства номинаций за звание сильнейшего футболиста страны разгорелся нешуточный спор. Конкурентом Игоря Стасевича был его одноклубник Стас Драгун, который в итоге не получил ни одной статуэтки от организаторов церемонии. Тренером года в восьмой раз признали возглавляющего московский ЦСКА Виктора Гончаренко. Ставший в минувшем сезоне пятнадцатикратным чемпионом БАТЭ получил награду за честную игру и волю к победе. Звездный мяч за вклад в развитие массового футбола достался тренеру дятловской ДЮСШ Владимиру Гончару. Лучшим игроком женского чемпионата Беларуси стала представительница РГУОР и сборной Беларуси Карина Ольховик. В пляжном варианте игры главный приз в седьмой раз достался нападающему занявшей пятое место в розыгрыше Лиги Европы сборной Беларуси и пляжного московского Спартака Игорю Бриштелю. В мини-футболе лучшим признали игрока Лидсельмаша Владимира Жигалко. Приз зрительских симпатий получили представители брестского Динамо, а игроку этой команды Павлу Савицкому передали призы в номинациях Лучший нападающий и Лучший бомбардир чемпионата страны. Вратарь минского Динамо Андрей Горбунов назван лучшим голкипером страны. Наконец, лучшей судейской бригадой чемпионата Беларуси признали Алексея Кульбакова, Дмитрия Жука и Юрия Хомченко.

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