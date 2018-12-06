Пеле: Марадона был намного лучше, чем Месси
Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, легендарный футболист Пеле высказал мнение, что аргентинец Марадона в своё время играл намного лучше, чем нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, легендарный футболист Пеле высказал мнение, что аргентинец Марадона в своё время играл намного лучше, чем нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
«Диего Армандо Марадона был намного лучше, чем Лионель Месси. Это вопрос вкуса, когда вы
Месси является обладателем «Золотой бутсы» в 2010, 2012, 2013, 2017 годах, а также обладателем «Золотого мяча» в 2010, 2011, 2012, 2015 годах. Марадона — чемпион мира 1986 года.