Пеле: Марадона был намного лучше, чем Месси

«Диего Армандо Марадона был намного лучше, чем Лионель Месси. Это вопрос вкуса, когда вы кого-то сравниваете. Кто-то бьёт хорошо с правой ноги, кто-то с левой, кто-то с обеих ног», — цитирует Пеле Folha de Sao Paulo.