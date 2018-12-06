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12:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Пеле: Марадона был намного лучше, чем Месси

Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, легендарный футболист Пеле высказал мнение, что аргентинец Марадона в своё время играл намного лучше, чем нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

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Источник: AP 2018

«Диего Армандо Марадона был намного лучше, чем Лионель Месси. Это вопрос вкуса, когда вы кого-то сравниваете. Кто-то бьёт хорошо с правой ноги, кто-то с левой, кто-то с обеих ног», — цитирует Пеле Folha de Sao Paulo.

Месси является обладателем «Золотой бутсы» в 2010, 2012, 2013, 2017 годах, а также обладателем «Золотого мяча» в 2010, 2011, 2012, 2015 годах. Марадона — чемпион мира 1986 года. Вице-чемпион мира 1990 года. Участник четырёх чемпионатов мира, обладатель почётного «Золотого мяча» 1995 года.

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