Форвард сборной Бразилии Габриэл Барбоза возвращается в «Интер»
Нападающий «Интера» Габриэл Барбоза, который на правах аренды выступал в текущем сезоне в «Сантосе», заявил, что счастлив вернуться в итальянскую команду.
Нападающий «Интера» Габриэл Барбоза, который на правах аренды выступал в текущем сезоне в «Сантосе», заявил, что счастлив вернуться в итальянскую команду.
22-летнему форварду сборной Бразилии приятен интерес со стороны английских клубов.
Аренда Барбозы в «Сантосе» закончивается в конце 2018 года, форвард возвращается в «Интер».
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны клубов из чемпионата Англии.
— Горжусь, что мной интересуются различные английские клубы, — приводит слова Барбозы Football Italia. — Сейчас я счастлив быть игроком «Интера», но мне нравятся все эти слухи. При это мне хочется быть просто счастливым и играть в футбол, независимо от того, где я продолжу карьеру.
В текущем сезоне Барбоза сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил 22 гола и отдал одну голевую передачу. 22-летний нападающий провел четыре игры за сборную Бразилии и отличился двумя мячами.