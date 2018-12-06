Форвард сборной Бразилии Габриэл Барбоза возвращается в «Интер»

— Горжусь, что мной интересуются различные английские клубы, — приводит слова Барбозы Football Italia. — Сейчас я счастлив быть игроком «Интера», но мне нравятся все эти слухи. При это мне хочется быть просто счастливым и играть в футбол, независимо от того, где я продолжу карьеру.