Источник: Моуринью заинтересован в возвращении в «Реал»

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55-летний португальский специалист считает, что президент «Реала» Флорентино Перес тоже заинтересован в возобновлении сотрудничества.

Моуринью возглавлял мадридскую команду с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» стали чемпионами Испании, а также выиграли Кубок и Суперкубок страны.

В ноябре главным тренером «Реала» стал Сантьяго Солари, который подписал с клубом контракт до конца сезона-2020/21.