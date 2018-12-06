Источник: Моуринью заинтересован в возвращении в «Реал»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в возвращении в мадридский «Реал», сообщает Evening Standard.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в возвращении в мадридский «Реал», сообщает Evening Standard.
55-летний португальский специалист считает, что президент «Реала» Флорентино Перес тоже заинтересован в возобновлении сотрудничества.
Моуринью возглавлял мадридскую команду с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» стали чемпионами Испании, а также выиграли Кубок и Суперкубок страны.
В ноябре главным тренером «Реала» стал Сантьяго Солари, который подписал с клубом контракт до конца сезона-2020/21.
Соглашение Жозе с «красными дьяволами» рассчитано ещё на полтора года. По информации английских СМИ, португалец не намерен идти боссам клуба на уступки, если они захотят расторгнуть контракт.