Азар снова хочет в «Реал». На этот раз всё серьёзно

Источник: AP 2018

Давно не секрет, что Эден Азар мечтает о мадридском «Реале». Сам футболист этого никогда не скрывал. «Все знают о моём отношении к “Реалу”. Это лучший клуб мира. Играть за эту команду было моей детской мечтой. Если я понадоблюсь “Реалу”, они знают, что делать. Не знаю, почему этот трансфер до сих пор не состоялся. Возможно, теперь клуб делает ставку на своих воспитанников». Эден сказал это несколько месяцев назад, но и раньше открыто говорил о своих чувствах к мадридцам.

Летом 2016 года он признался, что его кумир — Зинедин Зидан, и играть под его руководством было бы лучшим опытом. Но, в отличие от некоторых футболистов, ради перехода он не начинает создавать проблемы своему нынешнему клубу. Никакого бойкота тренировок, никаких двусмысленностей. «Реал» — мечта, но Азар — профессионал, и отдает в матчах за «Челси» все силы.

Когда его спрашивают о возможности повлиять на переход, Азар всегда отвечает корректно и уважительно к лондонцам. Прошлой зимой ряд СМИ сообщили о том, что «Челси» получил предложение от «Реала». Но Азар сам развеял слухи, сказаов, что не уйдёт из команды зимой. «А вот летом всякое может случится», добавил он.

Снова наступила зима, и появился новый слух о переговорах. Информация появилась в эфире передачи El Partido («Матч») на радио Onda Cero — второй крупнейшей радиостанции Испании. Что надо об этом знать?

Контракт с «Челси» и переговоры с «Реалом»

Действующий контракт Азара истекает в июне 2020 года. Новый контракт он подписать отказывается. В последний раз Эден подтвердил это в сентябре. По информации нескольких английских СМИ, «Челси» предлагал 17,5 млн евро в год без учёта бонусов. И если раньше Азар объяснял, что может сделать это в зависимости от трансферной политики клуба, то сейчас обошёлся без этого дополнения. Это значит, что летом 2019 года у «Челси» будет практически последняя возможность продать футболиста за серьёзные деньги.

По информации Onda Cero, лондонский клуб хочет выручить за него 170 млн евро. У «Реала» таких денег нет. Зато есть Матео Ковачич, который играет в «Челси» в аренде, и которого английский клуб хочет выкупить в конце сезона. «Реал» рассчитывает включить хорвата в сделку, чтобы сбить цену. Также источник сообщает, что мадридский клуб и игрок уже достигли договорённости по личному контракту.

Возможную сделку прокомментировал тренер «Челси» Маурицио Сарри. Он не выразил уверенности в том, что бельгийца удастся удержать. Сказал, что клуб, конечно, попытается удержать игрока, но всё зависит от самого Азара. «Хочу ли я, чтобы он остался? Конечно, хочу, но только если он сам будет хотеть играть здесь».

Комментарий Азара

На этом фоне Азара снова спросил о его будущем. В ответ он прочёл целую лекцию. Рассказал об интересе «ПСЖ» и о том, что «не поддался искушению». Он считает чемпионат Франции слишком лёгким, но признал возможность поиграть там — правда, только в одной команде, в «Лилле», воспитанником которого является бельгиец. И, естественно, он говорил о «Реале». «Серьёзно? Вы спрашиваете, правда ли, что “Реал” — клуб моей мечты? Вы не знаете? Да, это клуб моей мечты. Но это не значит, что я могу уйти зимой. Я бы не стал так поступать с клубом и болельщиками. Об этом поговорим летом».