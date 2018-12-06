Вертолет владельца «Лестера» разбился из-за поломки хвостового ротора

Источник: AP 2018

Вертолет, принадлежащий Шривадданапрабхе, разбился близ домашнего стадиона клуба «Кинг Пауэр» в конце октября после матча чемпионата Англии между «Лестером» и «Вест Хэмом». По данным полиции, вместе с ним на борту находились два сотрудника клуба, пилот и пассажир. Все они погибли.

«Расследование установило, что используемые пилотом механизмы управления потеряли связь с хвостовым ротором… в результате чего вертолет совершил неконтролируемый разворот вправо, начал бесконтрольно вращаться и рухнул на землю… Изучение причин и последовательности отказов (механизма вертолета) показало, что приоритетной версией является отказ ротора», — говорится в опубликованном управлением докладе.