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19:07 (мск), источник: Р-Спорт

Вертолет владельца «Лестера» разбился из-за поломки хвостового ротора

ЛОНДОН, 6 дек — РИА Новости, Денис Ворошилов. Причиной аварии вертолета с владельцем английского футбольного клуба «Лестер» Вишаем Шривадданапрабхи на борту стала механическая неисправность ротора, говорится в докладе британского управления по расследованию авиационных происшествий.

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Источник: AP 2018

Вертолет, принадлежащий Шривадданапрабхе, разбился близ домашнего стадиона клуба «Кинг Пауэр» в конце октября после матча чемпионата Англии между «Лестером» и «Вест Хэмом». По данным полиции, вместе с ним на борту находились два сотрудника клуба, пилот и пассажир. Все они погибли.

«Расследование установило, что используемые пилотом механизмы управления потеряли связь с хвостовым ротором… в результате чего вертолет совершил неконтролируемый разворот вправо, начал бесконтрольно вращаться и рухнул на землю… Изучение причин и последовательности отказов (механизма вертолета) показало, что приоритетной версией является отказ ротора», — говорится в опубликованном управлением докладе.

Ранее дознание по делу о расследовании катастрофы установило, что причиной крушения вертолета стала неисправность рулевого винта.

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