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19:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Европы — с Месси и Роналду, но без Модрича

Ассоциация европейских спортивных изданий (ESM) определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам ноября.

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Источник: Reuters

В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), A Bola (Португалия), Marca (Испания), De Telegraaf (Голландия), Kicker (Германия), World Soccer (Англия), Frankfurter Allgemeine (Германия), Tipsbladet (Дания), ELF Voetbal (Голландия), Nemzeti Sport (Венгрия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия) принимал участие и «Спорт-Экспресс», представляющий Россию в ESM.

По шесть голосов набрали Лионель Месси и Криштиану Роналду. А вот за обладателя «Золотого мяча» Луку Модрича не проголосовал ни один из журналистов.

Кроме названных игроков голоса представителей ESM также получили:

вратари: Пикфорд («Эвертон»), Облак («Атлетико»), Алиссон («Ливерпуль»), Куртуа («Реал»), де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Ллорис («Тоттенхэм»), Меньян («Лилль»), Чех («Арсенал»), Ферманн («Шальке»);.

защитники: Бонуччи («Ювентус»), де Лигт («Аякс»), Робертсон, Александр-Арнолд (оба — «Ливерпуль»), Кулибали («Наполи»), Пике («Барселона»), Павар («Штутгарт»), Марселу («Реал»), Эмер Топрак, Хакими, Диалло (все — «Боруссия» Д), Ляпорт («Манчестер Сити»), Хасебе («Айнтрахт» Ф), Бернат, Керер (оба — «ПСЖ»), Ло Сельсо, Фирпо (оба — «Бетис»), Папастатопулос («Арсенал»), Шульц («Хоффенхайм»);.

полузащитники: Эриксен, Сон Хын Мин (оба — «Тоттенхэм»), Т. Азар («Боруссия» М), Фернандинью, Де Брейне, Махрез (все — «Манчестер Сити»), Витсель («Боруссия» Д), Бентанкур («Ювентус»), Канте, Э. Азар (оба — «Челси»), Дженгиз Юндер («Рома»), Сарабия («Севилья»), Оливер Торрес («Порту»), Верратти, Дракслер (оба — «ПСЖ»), Кессье («Милан»), Депай («Лион»), Коутинью («Барселона»), Торрейра («Арсенал»), Гомес («Эвертон»);.

нападающие: Стерлинг («Манчестер Сити»), Луис Суарес («Барселона»), Мертенс («Наполи»), Обамеянг («Арсенал»), Стуани («Жирона»), Кейн («Тоттенхэм»), Аллер («Айнтрахт» Ф), Левандовски («Бавария»), Борха Иглесиас («Эспаньол»), Санчо («Боруссия» Д), Икарди («Интер»).

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