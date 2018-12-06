Талалаев дисквалифицирован в Армении до июня 2019 года
Главный тренер ереванского «Пюника» россиянин Андрей Талалаев дисквалифицирован до 31 июня 2019 года за оскорбление арбитра.
Главный тренер ереванского «Пюника» россиянин Андрей Талалаев дисквалифицирован до 31 июня 2019 года за оскорбление арбитра.
Такое решение было вынесено по итогам заседания дисциплинарного комитета Федерации футбола Армении.
2 декабря Талалаев оскорбил четвертого арбитра во время матча чемпионата между командами «Пюник» и «Гандзасар» (1:3). «Пюник» также обязан будет выплатить штраф в размере 25 тысяч драм (около 17 тысяч рублей).
После 17 туров «Пюник» занимает в турнирной таблице чемпионата Армении третью строчку.