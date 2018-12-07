«Атлетик» и «Спортинг» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

В ответном матче «Атлетик» на выезде разгромил «Уэску» со счетом 4:0. Дубли оформили Ариц Адурис (37-я и 58-я минуты) и Иньяки Уильямс (80, 90). На 77-й минуте полузащитник «Уэски» Хосе Камачо не реализовал пенальти. Первая игра, прошедшая 28 ноября в Бильбао, завершилась победой «Атлетика» с аналогичным счетом.
«Спортинг» в гостях сыграл вничью с «Эйбаром» — 2:2. На голы Альваро Хименеса (13-я минута) и Пабло Переса (39) у хихонской команды хозяева ответили точными ударами Марка Кукурельи (53) и Шарлеса (87). Первый матч, состоявшийся 1 ноября в Хихоне, закончился победой «Спортинга» со счетом 2:0.