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00:36 (мск), источник: Р-Спорт

«Атлетик» и «Спортинг» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Футболисты «Атлетика» из Бильбао и хихонского «Спортинга», выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата страны, преодолели барьер 1/16 финала Кубка Испании и по суммам двух игр вышли в следующий раунд турнира.

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В ответном матче «Атлетик» на выезде разгромил «Уэску» со счетом 4:0. Дубли оформили Ариц Адурис (37-я и 58-я минуты) и Иньяки Уильямс (80, 90). На 77-й минуте полузащитник «Уэски» Хосе Камачо не реализовал пенальти. Первая игра, прошедшая 28 ноября в Бильбао, завершилась победой «Атлетика» с аналогичным счетом.

«Спортинг» в гостях сыграл вничью с «Эйбаром» — 2:2. На голы Альваро Хименеса (13-я минута) и Пабло Переса (39) у хихонской команды хозяева ответили точными ударами Марка Кукурельи (53) и Шарлеса (87). Первый матч, состоявшийся 1 ноября в Хихоне, закончился победой «Спортинга» со счетом 2:0.

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