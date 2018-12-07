«Атлетик» и «Спортинг» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

В ответном матче «Атлетик» на выезде разгромил «Уэску» со счетом 4:0. Дубли оформили Ариц Адурис (37-я и 58-я минуты) и Иньяки Уильямс (80, 90). На 77-й минуте полузащитник «Уэски» Хосе Камачо не реализовал пенальти. Первая игра, прошедшая 28 ноября в Бильбао, завершилась победой «Атлетика» с аналогичным счетом.