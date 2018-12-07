СМИ: Гризманн станет трансферной целью «Баварии» летом 2019 года

Источник: AP 2018

Руководство немецкого клуба видит в 27-летнем французе замену 34-летнему крайнему полузащитнику Арьену Роббену, у которого заканчивается контракт 30 июня 2019 года. Сообщается, что отступные в контракте Гризманна составляют около 200 миллионов евро.

Напомним, что Гризманн занял третье место в голосовании за награду «Золотой мяч» в 2018 году. На второй строчке расположился форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду​, а первым стал хавбек «Реала» Лука Модрич.