СМИ: Гризманн станет трансферной целью «Баварии» летом 2019 года
«Бавария» планирует приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна летом 2019 года, сообщает Corriere dello Sport.
«Бавария» планирует приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна летом 2019 года, сообщает Corriere dello Sport.
Руководство немецкого клуба видит в 27-летнем французе замену 34-летнему крайнему полузащитнику Арьену Роббену, у которого заканчивается контракт 30 июня 2019 года. Сообщается, что отступные в контракте Гризманна составляют около 200 миллионов евро.
Напомним, что Гризманн занял третье место в голосовании за награду «Золотой мяч» в 2018 году. На второй строчке расположился форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, а первым стал хавбек «Реала» Лука Модрич.
В текущем сезоне Гризманн сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть голевых передач.