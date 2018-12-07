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00:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Гризманн станет трансферной целью «Баварии» летом 2019 года

«Бавария» планирует приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна летом 2019 года, сообщает Corriere dello Sport.

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Источник: AP 2018

Руководство немецкого клуба видит в 27-летнем французе замену 34-летнему крайнему полузащитнику Арьену Роббену, у которого заканчивается контракт 30 июня 2019 года. Сообщается, что отступные в контракте Гризманна составляют около 200 миллионов евро.

Напомним, что Гризманн занял третье место в голосовании за награду «Золотой мяч» в 2018 году. На второй строчке расположился форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду​, а первым стал хавбек «Реала» Лука Модрич.

В текущем сезоне Гризманн сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть голевых передач.

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