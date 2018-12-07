Из-за протестов перенесены ещё два матча чемпионата Франции

Игры «Анже» — «Бордо» и «Ним» — «Нант», которые должны были состояться в субботу, были перенесены по требованию французских властей.

Решение о переносе матче было принято в связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, которые проходят во Франции в последние дни. Полиция ранее обратилась к руководству лиги с соответствующей просьбой, поскольку не смогла гарантировать обеспечения безопасности на матчах — основные силы правоохранительных органов будут направлены именно на протестные акции.