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11:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Из-за протестов перенесены ещё два матча чемпионата Франции

Лига 1 сообщила о переносе ещё двух матчей 17-го тура сообщается на сайте организации.

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Источник: Reuters

Игры «Анже» — «Бордо» и «Ним» — «Нант», которые должны были состояться в субботу, были перенесены по требованию французских властей.

Футбол
Франция 2018/2019
Тур 17, 8.12.2018, 0:00
Анже
-Бордо-

Решение о переносе матче было принято в связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, которые проходят во Франции в последние дни. Полиция ранее обратилась к руководству лиги с соответствующей просьбой, поскольку не смогла гарантировать обеспечения безопасности на матчах — основные силы правоохранительных органов будут направлены именно на протестные акции.

Ранее аналогичные решения было приняты в отношении матчей ПСЖ — «Монпелье», «Тулуза» — «Лион», «Монако» — «Ницца» и «Сент-Этьен» — «Марсель». Новую дату проведения встреч лига определит позднее.

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