Тренер ФК «Пюник» Талалаев дисквалифицирован до конца сезона за оскорбление судьи

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел 2 декабря в матче против капанского «Гандзасара», завершившегося поражением «Пюника» со счетом 1:3. Талалаев выругался в адрес помощника главного арбитра, после этого российский специалист был удален.

В текущем сезоне «Пюник» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Армении и после 17 туров имеет 27 очков. Отставание от идущего первым «Алашкерта» — пять очков. До конца чемпионата команде предстоит провести еще 19 встреч.

Талалаев возглавил «Пюник» в июне 2018 года, подписав соглашение сроком на два сезона с возможностью продления еще на один год. Российский специалист дошел с клубом до третьего отборочного раунда Лиги Европы, что стало лучшим результатом в еврокубках в истории армянского футбола.