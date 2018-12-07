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09:52 (мск), источник: ТАСС

Тренер ФК «Пюник» Талалаев дисквалифицирован до конца сезона за оскорбление судьи

ТАСС, 7 декабря. Федерация футбола Армении (ФФА) дисквалифицировала главного тренера ереванского клуба «Пюник» Андрея Талалаева до конца текущего розыгрыша чемпионата страны за оскорбление ассистента главного арбитра. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел 2 декабря в матче против капанского «Гандзасара», завершившегося поражением «Пюника» со счетом 1:3. Талалаев выругался в адрес помощника главного арбитра, после этого российский специалист был удален.

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В текущем сезоне «Пюник» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Армении и после 17 туров имеет 27 очков. Отставание от идущего первым «Алашкерта» — пять очков. До конца чемпионата команде предстоит провести еще 19 встреч.

Талалаев возглавил «Пюник» в июне 2018 года, подписав соглашение сроком на два сезона с возможностью продления еще на один год. Российский специалист дошел с клубом до третьего отборочного раунда Лиги Европы, что стало лучшим результатом в еврокубках в истории армянского футбола.

Ранее Талалаев работал в «Тамбове», с которым он занял четвертое место сезоне-2017/18 первенства Олимп — ФНЛ, но в стыковых матчах за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) уступил пермскому «Амкару». Также специалист возглавлял такие команды, как нижегородская «Волга», краснодарская «Кубань», «Ростов», юношеская и молодежная сборные России.

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