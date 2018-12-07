Футболист на «Порше» сбил велосипедистку

Источник: AP 2018

21-летний аргентинец находился за рулем «Порше», когда наехал на 37-летнюю велосипедистку. Ее доставили в одну из больниц Милана.

Футбол Италия 2018/2019 Тур 15, 7.12.2018, 22:30 Ювентус - Интер -

Вскоре стало известно, что серьезных травм женщина не получила. Мартинес также не пострадал. В отношении него правоохранительные органы начали разбирательство.

Мартинес присоединился к «Интеру» летом 2018-го. Переход форварда обошелся итальянцам в 22,7 миллиона евро. До этого Мартинес выступал в Аргентине, защищая цвета местного «Расинга». Нападающий привлекается под знамена национальной сборной. На его счету два матча и один забитый мяч в составе Аргентины.