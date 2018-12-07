Футболист на «Порше» сбил велосипедистку
Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес стал участником ДТП, сбив велосипедистку. Об этом сообщает Football Italia.
Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес стал участником ДТП, сбив велосипедистку. Об этом сообщает Football Italia.
21-летний аргентинец находился за рулем «Порше», когда наехал на 37-летнюю велосипедистку. Ее доставили в одну из больниц Милана.
Вскоре стало известно, что серьезных травм женщина не получила. Мартинес также не пострадал. В отношении него правоохранительные органы начали разбирательство.
Мартинес присоединился к «Интеру» летом 2018-го. Переход форварда обошелся итальянцам в 22,7 миллиона евро. До этого Мартинес выступал в Аргентине, защищая цвета местного «Расинга». Нападающий привлекается под знамена национальной сборной. На его счету два матча и один забитый мяч в составе Аргентины.
В нынешнем розыгрыше Серии A аргентинец семь раз принял участие в матчах «Интера». В его активе два забитых мяча и одна голевая передача.