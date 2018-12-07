СМИ: Футболист сборной Казахстана согласовал условия контракта с «Кайратом»

Как сообщает издание, для подписания контракта остались технические моменты.

Воспитанник шымкентского футбола в составе «Ордабасы» дебютировал 22 марта 2014 года в матче против «Астаны» (0:1). В составе шымкентцев он выступал пять сезонов. Всего сыграл 139 матчей, забил 21 мяч.

В составе сборной Казахстана дебютировал 11 ноября 2016 года в Копенгагене, в матче против сборной Дании (1:4). На сегодняшний день за национальную сборную сыграл десять матчей и забил один гол.

Также издание сообщает, что выступавшие на правах аренды в «Жетысу» Ермек Куантаев и Рифат Нурмугамет отправятся на сбор с «Кайратом». Оба футболиста принадлежат алматинской команде.