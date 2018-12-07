СМИ: Футболист сборной Казахстана согласовал условия контракта с «Кайратом»
23-летний полузащитник сборной Казахстана по футболу Еркебулан Тунгышбаев в ближайшее время подпишет контракт с алматинским «Кайратом», сообщает KazFootball.kz.
23-летний полузащитник сборной Казахстана по футболу Еркебулан Тунгышбаев в ближайшее время подпишет контракт с алматинским «Кайратом», сообщает KazFootball.kz.
Как сообщает издание, для подписания контракта остались технические моменты.
Воспитанник шымкентского футбола в составе «Ордабасы» дебютировал 22 марта 2014 года в матче против «Астаны» (0:1). В составе шымкентцев он выступал пять сезонов. Всего сыграл 139 матчей, забил 21 мяч.
В составе сборной Казахстана дебютировал 11 ноября 2016 года в Копенгагене, в матче против сборной Дании (1:4). На сегодняшний день за национальную сборную сыграл десять матчей и забил один гол.
Также издание сообщает, что выступавшие на правах аренды в «Жетысу» Ермек Куантаев и Рифат Нурмугамет отправятся на сбор с «Кайратом». Оба футболиста принадлежат алматинской команде.
Куантаев провел за «Жетысу» один сезон, на счету Нурмугамета два сезона, в том числе в первой лиге. В прошедшем чемпионате Куантаев сыграл 19 матчей и заработал два предупреждения. А Нурмугамет провел 13 матчей, забил один гол и получил две желтые карточки.