Роналду еще выиграет «Золотой мяч». Вот доказательства
«Ювентус» готов к победе в Лиге чемпионов.
«Ювентус» готов к победе в Лиге чемпионов.
«К сожалению, мы живем в мире, где правят гниль, мафия и ублюдские деньги. Но справедливость и сила Бога превосходят эту гниль. Справедливость восторжествует», — так сестра Криштиану Роналду Эльма Авейру отреагировала на результаты церемонии «Золотой мяч».
Другая сестра португальского игрока Катя Авейру выложила фотографию брата с главной индивидуальной наградой в руках и подписала: «Лучший игрок для тех, кто разбирается в футболе».
Даже у тех, кто не состоит с Роналду в родстве, хватает аргументов в пользу того, что далеко не Модрич должен был брать «Золотой мяч» на этой неделе.
В 2018 году Роналду выиграл Лигу чемпионов с мадридским «Реалом», закатил
Португалия примет у себя финал Лиги наций, и это беспроигрышный вариант — успешное выступление в новом соревновании добавит Роналду бонусные баллы, а поражение не подпортит имидж. В Лиге чемпионов «Ювентус» в числе главных фаворитов. Букмекеры оценивают шансы итальянского клуба на победу наравне с «Барселоной» и чуть ниже, чем у «Манчестер Сити».
В индивидуальном плане Роналду блестяще начал новый этап карьеры. Ему потребовалось около месяца, чтобы приноровиться к манере игры итальянских защитников, после чего вернулась мадридская результативность. Прямо сейчас португалец — лучший в чемпионате по системе «гол+пас», в его активе 10 забитых мячей и 5 ассистов. У него самый высокий рейтинг среди всех футболистов серии А по версии сайта WhoScored.
Разумеется, Криштиану и бьет чаще всех по воротам — 7.1 удара за матч. Если в Испании с ним в этом могли посоревноваться Месси, Гризманн или даже собственные одноклубники, то на Аппенинах
При этом в новом чемпионате изменился характер ударов Роналду. В последние годы в «Реале» португальский бомбардир ушел с фланга в центр штрафной и именно оттуда чаще всего пробивал вратарей. В серии А каждый третий его удар производится
Роналду вообще стал в «Ювентусе» более командным игроком. Он вновь работает на фланге, участвует в развитии атак и куда более вовлечен в пасовую игру: в последние два сезона в «Реале» Криштиану отдавал по 26.6 и 27.1 передач за игру, в «Юве» этот показатель возрос до 35.6 передачи за матч. Португалец даже делит обязанности по исполнению штрафных ударов с Дибалой и Пьяничем, хотя оба игрока признавались, что после трансфера были уверены, что больше бить с точки не будут.
Зидан уже доказал нападающему, что надо отодвигать личные амбиции на второй план, и в конечном счете это сыграло в пользу игрока. Давая себе отдых в первой половине сезона, Криштиану выходил на пик формы во время
Впрочем, это уже забота главного тренера команды Массимилиано Аллегри. «Реал» завоевывал Кубки чемпионов благодаря сыгранности и невероятной мотивированности игроков высочайшего класса, из которых Зидан выжимал максимум. У Аллегри свои козыри в рукаве: невероятная тактическая гибкость, возможность серьезным образом ротировать состав и при этом не отвлекаться на фактически выигранный внутренний чемпионат.
Что же касается сложившихся традиций, то Роналду приехал не только следовать существующим, но и устанавливать свои. Одной из них стал победный выдох «Siiiii!», который болельщики «Ювентуса» совершают вместе с новым кумиром после того, как он забивает очередной мяч.
Этот триумфальный клич Криштиану популяризовал во время церемонии вручения «Золотого мяча» в январе 2015 года. В случае победы в Лиге чемпионов он повторит его на бис на аналогичной церемонии в декабре 2019-го. Ведь побеждать в Лиге чемпионов — это тоже традиция, которую Роналду устанавливает в каждой своей команде.
Станислав Рынкевич