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11:50 (мск), источник: Матч ТВ

Роналду еще выиграет «Золотой мяч». Вот доказательства

«Ювентус» готов к победе в Лиге чемпионов.

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Источник: AP 2018

«К сожалению, мы живем в мире, где правят гниль, мафия и ублюдские деньги. Но справедливость и сила Бога превосходят эту гниль. Справедливость восторжествует», — так сестра Криштиану Роналду Эльма Авейру отреагировала на результаты церемонии «Золотой мяч».

Другая сестра португальского игрока Катя Авейру выложила фотографию брата с главной индивидуальной наградой в руках и подписала: «Лучший игрок для тех, кто разбирается в футболе».

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Даже у тех, кто не состоит с Роналду в родстве, хватает аргументов в пользу того, что далеко не Модрич должен был брать «Золотой мяч» на этой неделе.

В 2018 году Роналду выиграл Лигу чемпионов с мадридским «Реалом», закатил хет-трик в ворота сборной Испании на чемпионате мира и успел побить несколько рекордов в «Ювентусе». Ещё ни один игрок итальянского гранда так быстро не забивал 10 мячей во всех турнирах. Криштиану на это потребовалось 16 матчей.

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Пиар-кампания под названием «Золотой мяч Роналду-2019» уже стартовала. У португальца блестящая стартовая позиция.

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Во-первых, в 2019 году внимание публики не будет сконцентрировано на крупном турнире национальных сборных, где потенциал Роналду ограничен возможностями его команды. И если победа на Евро-2016 сыграла в его пользу, то ранний вылет португальцев этим летом подсобил Модричу.

Португалия примет у себя финал Лиги наций, и это беспроигрышный вариант — успешное выступление в новом соревновании добавит Роналду бонусные баллы, а поражение не подпортит имидж. В Лиге чемпионов «Ювентус» в числе главных фаворитов. Букмекеры оценивают шансы итальянского клуба на победу наравне с «Барселоной» и чуть ниже, чем у «Манчестер Сити».

В индивидуальном плане Роналду блестяще начал новый этап карьеры. Ему потребовалось около месяца, чтобы приноровиться к манере игры итальянских защитников, после чего вернулась мадридская результативность. Прямо сейчас португалец — лучший в чемпионате по системе «гол+пас», в его активе 10 забитых мячей и 5 ассистов. У него самый высокий рейтинг среди всех футболистов серии А по версии сайта WhoScored.

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Разумеется, Криштиану и бьет чаще всех по воротам — 7.1 удара за матч. Если в Испании с ним в этом могли посоревноваться Месси, Гризманн или даже собственные одноклубники, то на Аппенинах экс-игрок «Реала» на световые годы опережает ближайших конкурентов. Инсинье из «Наполи» наносит по 4.7 удара за матч, все остальные бьют еще реже.

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При этом в новом чемпионате изменился характер ударов Роналду. В последние годы в «Реале» португальский бомбардир ушел с фланга в центр штрафной и именно оттуда чаще всего пробивал вратарей. В серии А каждый третий его удар производится из-за пределов штрафной, поскольку итальянские защитники привыкли играть гораздо плотнее с нападающими, в штрафной свободы гораздо меньше.

Роналду вообще стал в «Ювентусе» более командным игроком. Он вновь работает на фланге, участвует в развитии атак и куда более вовлечен в пасовую игру: в последние два сезона в «Реале» Криштиану отдавал по 26.6 и 27.1 передач за игру, в «Юве» этот показатель возрос до 35.6 передачи за матч. Португалец даже делит обязанности по исполнению штрафных ударов с Дибалой и Пьяничем, хотя оба игрока признавались, что после трансфера были уверены, что больше бить с точки не будут.

Готовность Роналду подстраиваться под новые обстоятельства легко объясняется. Каким бы авторитетным игроком он ни был, он все же приехал в сложившийся чемпионский коллектив, где есть свои лидеры и традиции.

Зидан уже доказал нападающему, что надо отодвигать личные амбиции на второй план, и в конечном счете это сыграло в пользу игрока. Давая себе отдых в первой половине сезона, Криштиану выходил на пик формы во время плей-офф Лиги чемпионов. Интересно посмотреть, хватит ли Роналду сил на весь нынешний клубный сезон. Сейчас он точно играет не в эконом-режиме.

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Впрочем, это уже забота главного тренера команды Массимилиано Аллегри. «Реал» завоевывал Кубки чемпионов благодаря сыгранности и невероятной мотивированности игроков высочайшего класса, из которых Зидан выжимал максимум. У Аллегри свои козыри в рукаве: невероятная тактическая гибкость, возможность серьезным образом ротировать состав и при этом не отвлекаться на фактически выигранный внутренний чемпионат.

Что же касается сложившихся традиций, то Роналду приехал не только следовать существующим, но и устанавливать свои. Одной из них стал победный выдох «Siiiii!», который болельщики «Ювентуса» совершают вместе с новым кумиром после того, как он забивает очередной мяч.

Этот триумфальный клич Криштиану популяризовал во время церемонии вручения «Золотого мяча» в январе 2015 года. В случае победы в Лиге чемпионов он повторит его на бис на аналогичной церемонии в декабре 2019-го. Ведь побеждать в Лиге чемпионов — это тоже традиция, которую Роналду устанавливает в каждой своей команде.

Станислав Рынкевич

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