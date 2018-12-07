Роналду еще выиграет «Золотой мяч». Вот доказательства

Источник: AP 2018

«К сожалению, мы живем в мире, где правят гниль, мафия и ублюдские деньги. Но справедливость и сила Бога превосходят эту гниль. Справедливость восторжествует», — так сестра Криштиану Роналду Эльма Авейру отреагировала на результаты церемонии «Золотой мяч».

Другая сестра португальского игрока Катя Авейру выложила фотографию брата с главной индивидуальной наградой в руках и подписала: «Лучший игрок для тех, кто разбирается в футболе».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bq8NYTYgVAi/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bq8NYTYgVAi/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bq8NYTYgVAi/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Katia Aveiro (@katiaaveirooficial)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-03T21:46:09+00:00">3 Дек 2018 в 1:46 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Даже у тех, кто не состоит с Роналду в родстве, хватает аргументов в пользу того, что далеко не Модрич должен был брать «Золотой мяч» на этой неделе.

В 2018 году Роналду выиграл Лигу чемпионов с мадридским «Реалом», закатил хет-трик в ворота сборной Испании на чемпионате мира и успел побить несколько рекордов в «Ювентусе». Ещё ни один игрок итальянского гранда так быстро не забивал 10 мячей во всех турнирах. Криштиану на это потребовалось 16 матчей.

Пиар-кампания под названием «Золотой мяч Роналду-2019» уже стартовала. У португальца блестящая стартовая позиция.

Во-первых, в 2019 году внимание публики не будет сконцентрировано на крупном турнире национальных сборных, где потенциал Роналду ограничен возможностями его команды. И если победа на Евро-2016 сыграла в его пользу, то ранний вылет португальцев этим летом подсобил Модричу.

Португалия примет у себя финал Лиги наций, и это беспроигрышный вариант — успешное выступление в новом соревновании добавит Роналду бонусные баллы, а поражение не подпортит имидж. В Лиге чемпионов «Ювентус» в числе главных фаворитов. Букмекеры оценивают шансы итальянского клуба на победу наравне с «Барселоной» и чуть ниже, чем у «Манчестер Сити».

В индивидуальном плане Роналду блестяще начал новый этап карьеры. Ему потребовалось около месяца, чтобы приноровиться к манере игры итальянских защитников, после чего вернулась мадридская результативность. Прямо сейчас португалец — лучший в чемпионате по системе «гол+пас», в его активе 10 забитых мячей и 5 ассистов. У него самый высокий рейтинг среди всех футболистов серии А по версии сайта WhoScored.

Разумеется, Криштиану и бьет чаще всех по воротам — 7.1 удара за матч. Если в Испании с ним в этом могли посоревноваться Месси, Гризманн или даже собственные одноклубники, то на Аппенинах экс-игрок «Реала» на световые годы опережает ближайших конкурентов. Инсинье из «Наполи» наносит по 4.7 удара за матч, все остальные бьют еще реже.

При этом в новом чемпионате изменился характер ударов Роналду. В последние годы в «Реале» португальский бомбардир ушел с фланга в центр штрафной и именно оттуда чаще всего пробивал вратарей. В серии А каждый третий его удар производится из-за пределов штрафной, поскольку итальянские защитники привыкли играть гораздо плотнее с нападающими, в штрафной свободы гораздо меньше.

Роналду вообще стал в «Ювентусе» более командным игроком. Он вновь работает на фланге, участвует в развитии атак и куда более вовлечен в пасовую игру: в последние два сезона в «Реале» Криштиану отдавал по 26.6 и 27.1 передач за игру, в «Юве» этот показатель возрос до 35.6 передачи за матч. Португалец даже делит обязанности по исполнению штрафных ударов с Дибалой и Пьяничем, хотя оба игрока признавались, что после трансфера были уверены, что больше бить с точки не будут.

Готовность Роналду подстраиваться под новые обстоятельства легко объясняется. Каким бы авторитетным игроком он ни был, он все же приехал в сложившийся чемпионский коллектив, где есть свои лидеры и традиции.

Зидан уже доказал нападающему, что надо отодвигать личные амбиции на второй план, и в конечном счете это сыграло в пользу игрока. Давая себе отдых в первой половине сезона, Криштиану выходил на пик формы во время плей-офф Лиги чемпионов. Интересно посмотреть, хватит ли Роналду сил на весь нынешний клубный сезон. Сейчас он точно играет не в эконом-режиме.

Впрочем, это уже забота главного тренера команды Массимилиано Аллегри. «Реал» завоевывал Кубки чемпионов благодаря сыгранности и невероятной мотивированности игроков высочайшего класса, из которых Зидан выжимал максимум. У Аллегри свои козыри в рукаве: невероятная тактическая гибкость, возможность серьезным образом ротировать состав и при этом не отвлекаться на фактически выигранный внутренний чемпионат.

Что же касается сложившихся традиций, то Роналду приехал не только следовать существующим, но и устанавливать свои. Одной из них стал победный выдох «Siiiii!», который болельщики «Ювентуса» совершают вместе с новым кумиром после того, как он забивает очередной мяч.

Этот триумфальный клич Криштиану популяризовал во время церемонии вручения «Золотого мяча» в январе 2015 года. В случае победы в Лиге чемпионов он повторит его на бис на аналогичной церемонии в декабре 2019-го. Ведь побеждать в Лиге чемпионов — это тоже традиция, которую Роналду устанавливает в каждой своей команде.