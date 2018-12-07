CONMEBOL отклонила запрос «Боки Хуниорс» о признании клуба победителем Кубка Либертадорес

Источник: AP 2018

Впервые в истории в финале Кубка Либертадорес встречаются два клуба из Буэнос-Айреса — «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». За несколько часов до ответной финальной игры, которая должна была пройти 24 ноября на стадионе «Ривер Плейт», болельщики хозяев закидали подручными средствами автобус «Боки», из-за чего несколько игроков гостевой команды получили ранения.

В результате игра была перенесена на неопределенный срок, а на прошлой неделе CONMEBOL подтвердила, что ответный матч состоится 9 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, однако «Ривер Плейт» выступил с отказом от такого варианта. В связи с этим заявлением «Ривера», руководство «Боки» подало запрос в CONMEBOL о присвоении команде победы в ответном матче финала турнира, однако запрос был отклонен.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года и является самым престижным клубным футбольным турниром Южной Америки. Первый матч финала, который состоялся 11 ноября, завершился со счетом 2:2.