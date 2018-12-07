Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Мариуполь
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Леганес
Хетафе
Футбол. Премьер-лига
8.12
Крылья Советов
Ростов
Футбол. Премьер-лига
8.12
ЦСКА
Енисей
Все события
Фоторепортажи
6Беги, фанат, беги! Самые яркие появления болельщиков на поле
7«Спартак» упустил ничью в матче с «Рапидом»
13:49 (мск), источник: ТАСС

CONMEBOL отклонила запрос «Боки Хуниорс» о признании клуба победителем Кубка Либертадорес

ТАСС, 7 декабря. Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) отклонила запрос аргентинского клуба «Бока Хуниорс» о признании его победителем Кубка Либертадорес 2018 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Наверх
Источник: AP 2018

Впервые в истории в финале Кубка Либертадорес встречаются два клуба из Буэнос-Айреса — «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». За несколько часов до ответной финальной игры, которая должна была пройти 24 ноября на стадионе «Ривер Плейт», болельщики хозяев закидали подручными средствами автобус «Боки», из-за чего несколько игроков гостевой команды получили ранения.

Читайте также
Болельщики «Бока Хуниорс» красиво проводили команду перед вылетом в Испанию

В результате игра была перенесена на неопределенный срок, а на прошлой неделе CONMEBOL подтвердила, что ответный матч состоится 9 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, однако «Ривер Плейт» выступил с отказом от такого варианта. В связи с этим заявлением «Ривера», руководство «Боки» подало запрос в CONMEBOL о присвоении команде победы в ответном матче финала турнира, однако запрос был отклонен.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года и является самым престижным клубным футбольным турниром Южной Америки. Первый матч финала, который состоялся 11 ноября, завершился со счетом 2:2.

Противостояние клубов «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» считается одним из самых принципиальных в мировом футболе. «Ривер Плейт» является самым титулованным клубом Аргентины, он 36 раз выигрывал чемпионат страны и трижды — Кубок Либертадорес. «Бока Хуниорс» по этому показателю занимает второе место (33 титула в чемпионате страны, 6 — в Кубке Либертадорес).

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вот я по национальности осетин. И что теперь?"
Загитову и Медведеву продолжают сталкивать друг с другом
В тени японки: как Загитова проиграла короткую программу (видео)
Роналду еще выиграет «Золотой мяч». Вот доказательства
Медали раздора: Россию могут лишить Игр-2020
«Вашингтон» победил «Аризону». Овечкин забил 21-ю шайбу в сезоне
Японская фигуристка побила мировой рекорд Загитовой
Загитова отказалась отвечать на вопрос о победившей ее японке
Кубок «Матч Премьер» по футболу пройдет в Катаре в январе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь