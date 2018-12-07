Журналисты определили лучшего игрока «Астаны» в 2018 году

Источник: Reuters

Каждый журналист назвал свою версию пяти лучших игроков сезона столичной команды, соответственно за каждый ответ игрокам были выставлены оценки от 5 (за первое место) до 1 (за пятое).

Читайте также Решивший покинуть «Астану» вратарь сборной Казахстана заинтересовал десятую команду КПЛ

В итоге больше всех баллов набрал капитан «Астаны» Ненад Эрич, который с уверенным отрывом и занял первое место. 12 журналистов именно голкипера столичной команды назвали лучшим игроком сезона, плюс 3 вторых и 3 третьих места, что в сумме вылилось в 78 баллов.

На втором месте самый результативный игрок «Астаны» Марин Томасов, который набрал 58 баллов. Марина пять представителей СМИ определили на первое место своего рейтинга.

Тройку сильнейших замкнул Бактиер Зайнутдинов, который всего на два балла обогнал Ласло Кляйнхайслера. 20-летнего полузащитника сборной Казахстана на первое место поставили 2 из 21 журналиста.

ТОП-10 по итогам голосования:

1. Ненад Эрич — 78 баллов.

2. Марин Томасов — 58 баллов.

3. Бактиер Зайнутдинов — 32.

4. Ласло Кляйнхайслер — 30.

5. Марин Аничич — 23.

6. Дмитрий Шомко — 15.

7. Евгений Постников — 14.

8. Педро Энрике — 13.

9. Иван Маевский — 13.